Oppo met en place un laboratoire d’innovation en matière de caméras au centre de R&D d’Hyderabad

Oppo, le fabricant chinois de smartphones, a mis en place un laboratoire d’innovation en matière de caméras dans son centre de recherche et développement basé à Hyderabad.

Le laboratoire développera des fonctionnalités localisées et des solutions de caméras utilisant l’intelligence artificielle. Il vise à se concentrer sur le développement de logiciels d’imagerie pour offrir aux utilisateurs une meilleure expérience, a déclaré Oppo lundi.

Tasleem Arif, responsable R&D d’Oppo India, a déclaré que la société s’efforçait d’améliorer l’expérience globale de la caméra avec la configuration du laboratoire et que l’accent serait mis sur la localisation de solutions globales ainsi que sur le développement de nouvelles solutions pouvant être mondialisées. La technologie qui sera développée au laboratoire India Camera se retrouvera dans des millions de téléphones Oppo à travers le monde, a déclaré Arif.

S’exprimant sur les plans d’embauche pour le nouveau laboratoire, un porte-parole d’Oppo a déclaré que la société disposait d’une équipe d’ingénieurs en caméras de 40 membres, dont 100 % étaient locaux. Cette équipe travaillera sur le laboratoire de caméras basé à Hyderabad. Le porte-parole a ajouté que la société prévoyait d’impliquer davantage de talents dans le laboratoire à l’avenir.

Le centre de R&D de la société en Inde emploie actuellement 400 personnes.

Le laboratoire sera dédié à tester les caméras des téléphones dans diverses scènes artificielles avec les données des échantillons en cours d’analyse, a indiqué la société. Le laboratoire a été équipé de machines spécialisées pouvant tester diverses sources lumineuses avec différents scénarios pour la photographie et la vidéographie.

En annonçant la mise en place d’un laboratoire d’innovation 5G au centre de R&D d’Hyderabad, l’entreprise avait indiqué qu’elle mettrait également en place trois laboratoires dédiés à la caméra, à la batterie et à l’alimentation.

Oppo a déjà déposé plus de 125 brevets auprès du laboratoire de la caméra, a rapporté PTI. Arif a déclaré qu’Oppo souhaitait apporter une innovation vidéo haut de gamme à ses consommateurs en poussant les capacités de l’IA.

Selon IDC, alors qu’Oppo est tombé à la cinquième place des ventes, les expéditions ont grimpé de 123% en glissement annuel au deuxième trimestre de 2021.

