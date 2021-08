Oppo met en place un laboratoire d’innovation en matière de caméras en Inde – Nous expliquons ses détails

in

Oppo, qui dispose déjà d’un laboratoire d’innovation 5G dans son centre de R&D à Hyderabad, a annoncé aujourd’hui la mise en place d’un laboratoire spécialisé pour l’innovation en caméra au même endroit. Oppo, qui travaille dur pour renforcer sa base en Inde alors même qu’elle grandit à l’échelle mondiale, utilisera le nouveau laboratoire pour développer des fonctionnalités localisées, des solutions de caméra utilisant l’IA et se concentrera sur le développement de logiciels d’imagerie pour une meilleure expérience utilisateur dans ses smartphones.

Oppo, rappelons-le, a créé son centre de R&D en Inde en décembre 2018.

Au moment du lancement de l’Innovation Lab, Oppo avait annoncé qu’il mettrait également en place 3 autres laboratoires fonctionnels dédiés à l’appareil photo, à l’alimentation, à la batterie et aux performances. Le laboratoire de caméras récemment annoncé est l’un des trois.

Oppo espère plus d’optimisation dans la technologie des caméras

Oppo India Camera Lab à Hyderabad. (Crédit image : Oppo Inde)

À l’avenir, Oppo testera les caméras des téléphones dans différentes scènes artificielles et analysera les données produites à partir d’échantillons en laboratoire. Equipé de machines spécialisées pour tester différentes sources lumineuses, avec différents scénarios de photographie/vidéographie, le laboratoire vise à apporter plus d’optimisations à la technologie des caméras dans les smartphones.

Tasleem Arif, vice-président et responsable de la R&D d’OPPO India, a déclaré : « La technologie d’imagerie a toujours été au cœur de la R&D d’Oppo India. Avec cette configuration de laboratoire, alors que nous nous efforçons d’améliorer l’expérience globale de la caméra pour nos utilisateurs, nous nous concentrons sur la localisation de solutions globales et le développement de nouvelles solutions qui peuvent être mondialisées.

Dans le cadre des innovations en matière de caméras, Oppo travaille au développement de la technologie de reconstruction faciale IA et à l’amélioration de l’application de solutions de beauté. En outre, le laboratoire travaillera également au développement de solutions pour la vidéo, la photographie et la recherche sur la technologie du système vidéo de portrait Full Dimension Fusion (FDF).

« Ces innovations sont conçues pour fournir des solutions localisées en Inde également pour le reste du monde. L’équipe indienne dirigera également des innovations pour d’autres régions et pays, notamment le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie du Sud, le Japon et l’Europe », a déclaré Oppo. dans un communiqué de presse.

Au 30 juin, OPPO avait déposé plus de 8 800 brevets d’image dans le monde et possédait plus de 3 500 brevets délivrés.