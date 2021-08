OPPO perfectionne sa technologie pour cacher la caméra sous l’écran | La technologie

OPPO jouerait un rôle important dans le développement d’une technologie capable de cacher la caméra sous l’écran. Les déclarations de l’entreprise disent qu’il serait beaucoup plus élevé que ce qui a été vu jusqu’à présent.

Les appareils Android ne cessent d’évoluer et de chercher des solutions aux problèmes qu’ils créent eux-mêmes. Les fabricants dans leur quête pour obtenir de grands panneaux dans le même espace, des marges réduites et, de ce fait, des composants tels que la caméra ont dû trouver un nouvel endroit pour rester.

Certains fabricants ont opté pour des caméras cachées dans des systèmes similaires aux périscopes et qui contenaient des moteurs avec lesquels apparaître et disparaître à volonté. D’autres ont décidé que le meilleur endroit pour la caméra était l’écran et ont percé des trous dans les panneaux pour faire de la place pour ce composant. La position varie selon le terminal et peut être centrale ou latérale.

L’inconvénient d’avoir la caméra intégrée à l’écran survient lors de la visualisation du contenu. La caméra occupe un endroit précieux où les pixels pourraient être logés et rendre l’expérience de visionnage encore meilleure. Cela a poussé plusieurs entreprises à commencer à développer des technologies pour masquer les caméras à l’écran.

ZTE a été l’une des premières entreprises à parier sur un type de technologie de ce calibre et elle l’a fait avec le ZTE Axon 20 5G. La solution qu’il a obtenue n’était pas entièrement convaincante et, malgré le fait de cacher la caméra au moment de vérité, elle était toujours visible. De plus, pour le masquer, il a utilisé un deuxième écran avec une faible densité de pixels.

Cependant, l’un des premiers à travailler sur cette solution était Samsung et Oppo. Déjà en 2019, ils ont dit qu’ils travaillaient sur cette technologie, mais c’est maintenant que la société chinoise a déclaré que votre solution pour cacher la caméra serait prête à 100% et ce serait la plus avancée du moment. Cette annonce fait grandir les attentes de voir ce que ceux d’OPPO ont fait.

Pour le moment, on ne sait pas grand-chose de cette technologie OPPO, bien que des rumeurs suggèrent que le terminal qui lancerait cette technologie serait le OPPO Find X3. Ce ne sont que des conjectures et des rumeurs, la seule chose à faire est d’attendre l’annonce officielle de la société afin de découvrir tous les détails.