Oppo, pour Xiaomi avec ce mobile low cost: il ne coûte que 169 € et a une capacité de 128 Go, entre autres | La technologie

L’un des smartphones les moins chers du monde Android est l’Oppo A72, récemment présenté par cette marque en Espagne et un rival à la hauteur du Xiaomi Redmi.

Depuis que Xiaomi est arrivé en Espagne il y a plusieurs années, il n’a cessé de croître dans différents segments, en particulier dans celui des appareils les plus abordables. Cependant, le conseil d’administration menace de secouer maintenant qu’Oppo a beaucoup misé sur notre pays.

Par exemple, cette firme, également chinoise, vend déjà l’un des téléphones Android avec le meilleur rapport qualité-prix du moment. C’est l’Oppo A72, qui coûte 179 euros sur Amazon, bien que dans la boutique en ligne Tu.com, de Telefónica, vous pouvez l’obtenir pour un peu moins, pour 169 euros.

Ce smartphone a pratiquement tout ce dont vous avez besoin, d’un bon processeur comme le Snapdragon 662 au NFC pour les paiements mobiles et le chargement rapide de la batterie.

Ils sont 10 euros de moins, même si comme dans les deux magasins il y a la livraison gratuite depuis l’Espagne, cela vaut peut-être la peine de parier sur Tu.com, qui veut petit à petit ouvrir une brèche dans le secteur du commerce électronique.

Oppo est là pour rester et, bien que la plupart de ses téléphones soient considérablement plus chers, l’A72 cible le segment qui se vend le plus dans des pays comme l’Espagne.

128 Go de stockage et 4 Go de RAM

Ce téléphone a des fonctionnalités de base, bien que très compétitifs pour le prix qu’il a. Par exemple, son processeur est un Snapdragon 662, qui peut avec presque toutes les applications Android, mais pas tellement avec les jeux les plus exigeants pour le GPU.

Si vous utilisez habituellement les réseaux sociaux, WhatsApp et d’autres applications de messagerie, c’est un très bon choix, d’autant plus qu’il ajoute 4 Go de RAM et 128 Go de stockage à une puce déjà complète.

Ce sont les téléphones mobiles les plus vendus sur Amazon Espagne, parmi lesquels se distinguent plusieurs smartphones Xiaomi, une marque qui domine de manière écrasante le sommet de ce magasin.

Il n’y en a certainement pas de problèmes d’espace. Il faut également mentionner qu’il est loin d’être courant de trouver des appareils avec 128 Go de stockage donc en dessous de 200 euros.

L’écran de 6,5 pouces a une résolution Full HD +, autre chose qui n’est généralement pas le point de départ lorsque nous parlons de téléphones à bas prix.

Certains de ses rivaux directs seraient, par exemple, le Xiaomi Redmi Note 10, qui coûte environ 179 euros, bien qu’il reste un peu loin de la capacité de stockage de l’Oppo.

