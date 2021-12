OPPO pourrait préparer un appareil avec un écran à l’arrière comme le Xiaomi Mi 11 Ultra | La technologie

Les dernières rumeurs suggèrent qu’OPPO pourrait avoir sur la table de travail le brevet d’un appareil mobile qui aurait un écran au dos du mobile.

L’industrie de la téléphonie mobile pourrait atteindre un point où les changements et les renouvellements arrivent d’une manière quelque peu différente de la normale. Au cours des dernières années, la relation entre le facteur et la forme des appareils mobiles a suffisamment changé pour avoir des appareils avec des écrans pliants.

Mais qu’en est-il des terminaux traditionnels ? La réponse est trop complexe pour être répondue en une seule phrase. Et, est-ce que, chaque constructeur interprète de manière différente la manière dont les appareils évoluent. Certaines entreprises se sont concentrées sur l’amélioration de la vitesse de chargement.

D’autres sociétés se consacrent au lancement de terminaux dotés d’écrans de plus en plus performants, d’une plus grande résolution, d’un meilleur panneau et d’un taux de rafraîchissement digne d’un moniteur de jeu. Parmi toutes ces innovations, il y a aussi place à une certaine folie. L’année dernière, nous avons vu Xiaomi lancer un appareil avec un écran à l’arrière du mobile.

Avoir cet écran, en vérité, n’a pas beaucoup contribué; mais il semble que l’idée ne soit pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Les dernières rumeurs suggèrent qu’OPPO aurait un brevet dans lequel vous voyez un téléphone portable avec un dos qui ferait de la place pour un écran. Ce brevet révèle trois types d’intégrations.

Le premier serait un appareil mobile avec un module de caméra circulaire et un écran circulaire au centre. Le second aurait un écran carré de bonne taille, tandis que le troisième parierait sur la combinaison des deux formes précédentes : un module caméra circulaire et un écran carré au centre.

Avoir un brevet de ce style ne signifie pas que OPPO dispose d’un terminal avec ces caractéristiques, mais cela nous donne une idée de ce que l’avenir peut nous apporter. Nous devrons être attentifs pour connaître les plans d’OPPO concernant ce type d’écrans.