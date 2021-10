Oppo pourrait suivre l’exemple de Google et lancer ses propres chipsets dès 2023

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

Oppo développerait des chipsets personnalisés pour les téléphones premium. Les premiers téléphones dotés de ces processeurs devraient arriver au plus tôt d’ici 2023.

Les processeurs personnalisés sont l’un des plus grands défis pour les marques de smartphones, avec seulement Apple, Google, Samsung et Huawei ayant un silicium interne de niveau phare à ce stade. Cependant, nous avons entendu des murmures au cours des deux dernières années à propos d’Oppo travaillant sur ses propres chipsets personnalisés.

Aujourd’hui, Nikkei Asia a annoncé que la société développait effectivement des chipsets haut de gamme pour ses smartphones « premium ». Oppo prévoit d’utiliser ces chipsets dans les téléphones lancés en 2023 ou 2024, ont déclaré au point de vente deux sources informées sur le sujet.

Oppo envisage apparemment d’utiliser la conception 3 nm de TSMC pour ces nouveaux chipsets. D’autres détails techniques n’ont pas été fournis, mais il y a fort à parier que les cœurs CPU et GPU haut de gamme d’Arm seront utilisés. La société devra probablement également concevoir des pièces telles que des puces d’imagerie et des modems, bien que nous ayons vu Google adopter apparemment le modem de Samsung pour son propre processeur Tensor interne.

Pourquoi Oppo prendrait-il cette route ?

La nouvelle arrive plus d’un an après la fuite d’un mémo interne apparent d’Oppo qui indiquait un soi-disant plan Mariana. La note aurait confirmé l’existence d’une initiative de processeur personnalisé au sein de l’entreprise et l’intention de dépenser 7 milliards de dollars sur trois ans pour ces efforts. Il a également été affirmé que les ingénieurs de OnePlus et Realme travaillaient sur le projet, suggérant que les téléphones de ces marques pourraient également proposer du silicium personnalisé sur toute la ligne.

Quoi qu’il en soit, nous pouvons voir pourquoi Oppo et d’autres marques de smartphones pourraient vouloir entrer dans cette arène. Les chipsets personnalisés permettent aux OEM d’offrir un meilleur contrôle sur leur chaîne d’approvisionnement, en particulier à la lumière de la pénurie mondiale de puces et de l’interdiction commerciale américaine contre Huawei.

Le silicium personnalisé permet également aux fabricants de mobiles de mieux adapter le matériel à l’expérience et aux fonctionnalités qu’ils ont en tête. Nous l’avons déjà vu avec Google et le Pixel 6, alors que la société adopte un silicium dédié à l’apprentissage automatique pour l’inférence hors ligne et des fonctionnalités d’imagerie améliorées.

Pensez-vous que davantage d’entreprises de smartphones devraient proposer des processeurs internes ? Donnez-nous votre réponse via le sondage ci-dessus.