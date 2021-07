Oppo pourrait travailler sur sa propre technologie de charge magnétique de style MagSafe

Le système de charge et d’accessoires magnétiques MagSafe était l’une des nouvelles fonctionnalités introduites par Apple avec l’iPhone 12, et nous commençons maintenant à voir les fabricants de téléphones Android proposer leurs propres alternatives.

Oppo semble être le dernier fabricant à la fête, selon les rendus non officiels d’Oyprice (via GSMArena). Nous ne pouvons pas savoir d’où proviennent ces images, alors traitez-les avec un certain degré de prudence, mais ce ne serait pas une surprise pour Oppo de chercher à étendre ses offres d’accessoires comme celui-ci.

Les images montrent un chargeur simplifié de forme circulaire, avec un petit port USB-C pour connecter le chargeur au secteur. Pour le moment, nous n’avons pas d’autres spécifications ou d’autres détails, tels que le type de vitesse de charge qui pourrait être proposé.

(Crédit image: Oyprice / Oppo)

Vers Realme

À moins qu’Oppo ne dévoile tout ce sur quoi il travaille dans un avenir très proche, Realme va lancer sa propre version de MagSafe dans le monde. Il s’appelle MagDart, et nous nous attendons à le voir apparaître aux côtés du Realme Flash le 3 août.

Realme a suggéré que sa technologie MagDart pourrait dépasser certaines solutions filaires en termes de vitesses de charge, nous attendons donc avec impatience ce qui est proposé – même s’il n’est pas encore clair si ces appareils seront disponibles à l’international.

Lorsque vous considérez que Realme a commencé comme une sous-marque d’Oppo, il est logique qu’ils partagent toujours certaines technologies – et tout ce sur quoi Oppo travaille pourrait bien finir par être très similaire à MagDart quand nous verrons il.

Analyse : la recharge sans fil se généralise

(Crédit image : Apple / TechRadar)

Les chargeurs magnétiques à pince existaient avant l’iPhone 12, mais Apple a fait ce qu’Apple a tendance à faire en rendant la technologie plus pratique et plus fiable qu’auparavant, et en l’emballant d’une manière qui plaira aux consommateurs.

Les pièces jointes magnétiques utilisées par MagSafe seront utilisées pour toute une série d’accessoires, Apple est prometteur, mais ce sont les modules complémentaires de recharge sans fil qui ont dominé jusqu’à présent en termes de produits de marque MagSafe.

Les vitesses de charge sans fil culminent à 15W avec MagSafe, ce qui n’est en aucun cas le plus rapide du marché mais qui est au moins respectable. Nous nous attendons à ce que Realme et Oppo travaillent au-delà de cela en termes de taux de charge.

Avec des vitesses de charge qui dépassent enfin un filet et la facilité et la commodité des accessoires magnétiques, la charge sans fil devient enfin plus qu’un bon plus – et quelque chose qui pourrait bien remplacer complètement la charge filaire pour de nombreux utilisateurs dans le non- futur lointain.