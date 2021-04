Oppo pourrait travailler sur un téléphone sans port avec charge filaire

Oppo a apparemment un prototype de téléphone sans port et sans bouton qui prend en charge la charge filaire.L’appareil aurait également une caméra selfie sous-écran et une technologie électrochrome pour cacher le tireur arrière.

Oppo pourrait travailler sur un téléphone sans port et sans bouton selon la dernière fuite de l’informateur Weibo Digital Chat Station. Cependant, contrairement aux prototypes similaires de Xiaomi et Vivo qui n’obtiennent qu’une option de charge sans fil, la version d’Oppo inclurait également la charge filaire.

Le fuyant affirme que le prototype sans port d’Oppo a une interface USB cachée par «une conception structurelle spéciale» qui est absolument intégrée au téléphone. On dirait qu’Oppo pourrait expérimenter une technique de charge propriétaire qui permet une charge filaire sans avoir besoin d’un port de charge réel. C’est peut-être quelque chose comme la technologie MagSafe d’Apple qui utilise des aimants et une bobine de charge intégrée pour charger la gamme iPhones 12.

Ailleurs, la fuite révèle également que le téléphone sans port d’Oppo fait des trous et des encoches en utilisant une caméra selfie sous l’écran. On pense que la caméra arrière utilise une technologie électrochrome pour cacher son existence, peut-être similaire à ce que nous avons vu sur le OnePlus Concept One.

Au lieu de boutons physiques, le téléphone Oppo aurait des boutons latéraux sensibles à la pression.

Nous ne savons pas si Oppo prévoit de présenter publiquement ce prétendu prototype sans port, comme sa marque sœur Vivo l’a fait avec sa ligne Apex. On ne sait pas non plus si cet appareil entrera un jour dans la production de masse. Cependant, une chose est claire: les OEM de smartphones envisagent sérieusement un avenir sans port. Nous ne sommes peut-être pas encore prêts pour cela, mais c’est définitivement à l’horizon.

