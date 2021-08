Oppo présente le zoom continu, un nouveau capteur et des outils qui définiront l’avenir de la photographie mobile

19/08/2021 à 10h19 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Aujourd’hui, Oppo a présenté un événement très spécial qui crée un précédent dans le domaine de la photographie mobile. Le fabricant asiatique a révélé des nouvelles très intéressantes dans le secteur susmentionné, qui façonnent la prochaine génération de caméras sur appareils mobiles. Parmi les nouveautés les plus remarquables, nous avons un capteur nouveau et amélioré, un nouveau Système de stabilisation à 5 axes et sa technologie zoom optique continu. De plus, d’Oppo, ils ont également révélé la nouvelle génération de caméra frontale sous écran, une avancée que l’on verra de plus en plus dans les appareils.

Les technologies présentées par Oppo seront intégrées dans les prochains terminaux de la firme. L’un d’eux est le zoom optique continu susmentionné, qui a gamme de 85 à 200 mm, une plage dans laquelle l’image n’aura pas besoin de correction artificielle ou de zoom numérique, car elle sera tout aussi nette. De plus, une autre des grandes nouveautés a été son système de stabilisation optique à 5 axes. Cela collectera les informations du gyroscope de l’appareil et fournira une stabilisation plus progressive et efficace. Ce système atteindrait les appareils Oppo pendant le premier trimestre 2022.

L’annonce la plus pertinente de la société lors de cet événement a été le nouveau capteur, qui utilise un arrangement de sous-pixels RGBW. Cela ajoute des sous-pixels blancs supplémentaires, rendant le capteur capable de capter un 60% plus de lumière. Oppo confirme que ce nouveau capteur sera présent dans le dernier trimestre 2021. Nous devrons attendre pour savoir comment tous ces développements se comportent dans la pratique.