OPPO présente une nouvelle technologie d’imagerie avec le zoom optique continu, une caméra sous-écran de nouvelle génération

OPPO dévoile une nouvelle technologie de caméra lors de son événement Future Imaging Technology. Son nouveau zoom optique continu maintient la qualité de l’image à différents grossissements. La société présente un nouveau capteur RGBW et une stabilisation optique de l’image à 5 axes. OPPO met également en avant sa caméra sous-écran de nouvelle génération avec une densité de pixels élevée.

Avec des entreprises comme Samsung et ZTE vantant leur nouvelle technologie de caméra sous-écran, OPPO présente ses propres avancées en matière d’imagerie lors de l’événement de lancement de la technologie d’imagerie future OPPO 2021.

L’une des plus grandes avancées annoncées lors de l’événement est le nouveau zoom optique continu d’OPPO. Grâce à un nouveau module structurel, le système d’objectif peut se déplacer physiquement et capturer des images entre 85 mm et 200 mm de focale. OPPO dit que le module peut se déplacer avec précision grâce à un capteur à magnétorésistance tunnel, fournissant “des images nettes à tous les niveaux de grossissement, des portraits rapprochés et personnels aux paysages lointains”.

Cela ressemble beaucoup à ce que Sony a concocté dans le Xperia 1 III, qui peut basculer entre des distances focales de 70 mm et 105 mm. Cependant, la solution d’OPPO va encore plus loin car elle ne recadre pas numériquement entre les différents grossissements comme la plupart des smartphones. OPPO affirme que le nouveau système maintiendra également une qualité d’image cohérente entre les différentes distances focales, évitant ainsi un autre problème commun dont souffrent souvent les systèmes multi-caméras.

OPPO développe également une nouvelle stabilisation d’image optique à 5 axes, qui sera disponible sur ses smartphones au début de 2022. La société affirme qu’elle améliorera les performances de compensation des vibrations jusqu’à 65%, ce qui devrait tenir compte des petits mouvements à donner. vous de bien meilleurs clichés en basse lumière et de nuit.

Plus tard cette année, OPPO lancera des produits qui tirent parti de son nouveau capteur RGBW qui utilise des sous-pixels blancs supplémentaires en plus des rouges, verts et bleus typiques. OPPO dit que cela augmentera la capture de la lumière de 60% et réduira le bruit de 35%. À titre de référence, cela a été utilisé dans le LG G7 ThinQ pour obtenir son « écran super brillant », et certains des meilleurs téléphones Android d’entreprises comme Huawei ont également utilisé ce type d’arrangement de sous-pixels.

Enfin, OPPO a pris le temps de mettre en valeur sa technologie de caméra sous-écran de nouvelle génération qu’il a récemment détaillée. La société vante sa haute densité de pixels d’affichage et sa technologie de compensation algorithmique, optimisant les performances de la caméra tout en restant assez discrète.

Alors que des entreprises comme Samsung ont sorti des téléphones avec des caméras sous-écran comme le Galaxy Z Fold 3, les solutions ont souvent été en deçà des attentes, que ce soit en termes de performances, d’apparences ou des deux. Cependant, OPPO utilise ses centres de R&D et ses laboratoires d’imagerie dans le monde entier pour améliorer sa technologie d’imagerie, et nous pourrions bientôt voir les fruits de son travail se répercuter sur ses smartphones. Cela dit, étant donné la superbe qualité d’image de l’OPPO Find X3 Pro de cette année, il est difficile d’imaginer comment il peut être amélioré.

