Oppo presse Xiaomi: le Reno 4Z 5G est en vente pour seulement 269 € et arbore un design spectaculaire | La technologie

Xiaomi a des rivaux coriaces à combattre dans ses compatriotes Realme et Oppo, qui vend des mobiles de plus en plus compétitifs et à des prix qui n’ont pas grand-chose à envier à la marque de référence low-cost.

En ce moment, c’est probablement le meilleur moment pour acheter un téléphone mobile dans l’une des gammes, que vous recherchiez un appareil bon marché ou si vous en vouliez un premium, en passant par le milieu de gamme, qui est peut-être celui avec la concurrence la plus féroce .

Oppo a voulu chauffer le secteur avec plusieurs lancements en 2021, et il a réussi. L’un d’eux est particulièrement frappant, l’Oppo Reno 4Z 5G, que nous avons pu analyser en profondeur et qui nous a laissé de très bons sentiments. Son attrait est démultiplié maintenant qu’Amazon le propose pour seulement 269 euros.

Smartphone Oppo Reno 4 Z 5G, 6.57″ LCD 120HZ, Quadruple caméra 48 + 8 + 2 + 2 MP, 8 Go + 128 Go, MTK MT6873V, charge 4000 mAh 18 W, Android 10.0 + ColorOS 7.1

C’est une remise assez ambitieuse, de 129 euros, soit ce qui revient au même : 32% par rapport à son prix de lancement, et qu’il n’est pas en vente depuis trop longtemps officiellement en Espagne.

C’est un mobile qui offre de très bonnes prestations en général, notamment pour la puissance et la fluidité. Avec son Processeur Mediatek Dimensity 800 Il a tout ce dont vous avez besoin pour exécuter tout type d’application ou de jeu, et nous l’avons vu de première main.

De plus, il arbore un écran Full HD + spectaculaire avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un vrai luxe quand il s’agit de regarder des vidéos ou de jouer à des jeux, et la différence est très sensible si on les compare aux 90 Hz qui sont déjà courants dans le milieu de gamme.

Cependant, à première vue, ce qui frappe le plus, c’est son design, avec une zone arrière très esthétique, une finition qui met beaucoup en valeur, même si c’est un aimant pour les traces de doigts et la saleté.

Pour ce que ça coûte en ce moment, il y a peu de mobiles capables de l’éclipser, même entre Xiaomi et Realme, c’est dire. Avec la 5G, son cycle de vie sera presque certainement allongé de nombreuses années.

La livraison est gratuite partout en Espagne, comme dans presque toutes les commandes sur Amazon lorsqu’elles sont de 29 euros ou plus. Cela dit, si vous êtes pressé de lancer un nouveau mobile, il est conseillé de vous inscrire au mois d’essai gratuit de Prime. Il n’a aucun engagement de rester et accélérera la livraison de votre achat en seulement 24 heures.

