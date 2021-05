OPPO promet “ au moins ” trois ans de mises à jour de sécurité pour la série Find X3

Le Find X3 Pro d’OPPO est l’un des meilleurs téléphones Android que la société a publiés jusqu’à présent, avec un design magnifique et un fantastique écran AMOLED 120 Hz. Pour en faire une alternative encore meilleure au Galaxy S21 Ultra, OPPO a maintenant promis que le Find X3 Pro bénéficierait de trois ans de support logiciel.

OPPO a confirmé à la publication néerlandaise Android Planet que les téléphones de la série Find X3 bénéficieront d’une année supplémentaire de mises à jour de sécurité. Bien qu’OPPO n’ait pas d’excellents antécédents en matière de support logiciel, la plupart de ses téléphones reçoivent des correctifs de sécurité pour une période allant jusqu’à deux ans. Le rapport suggère qu’OPPO “teste” actuellement s’il serait viable d’étendre le support logiciel à quatre ans pour la série Find X3. Samsung est actuellement le seul OEM Android à promettre jusqu’à quatre ans de mises à jour de sécurité.

Contrairement à Samsung, cependant, il ne semble pas que OPPO envisage de publier plus de deux mises à niveau de version Android pour ses meilleurs téléphones Android. Tout comme ses produits phares précédents, la série Find X3 ne recevra que deux mises à jour du système d’exploitation.

La série Find X3 lancée avec Android 11 est prête à l’emploi, elle est donc garantie de recevoir les mises à jour Android 12 et Android 13.

