Oppo rejoint également la charge magnétique sans fil avec son MagVOOC et montre sa charge par voie hertzienne | La technologie

La charge magnétique sans fil est la nouveauté de différents fabricants. Nous avons vu les propositions d’Apple et de realme, c’est maintenant au tour d’Oppo avec son nouveau système appelé MagVOOC.

La course à la charge rapide a bifurqué, plus seulement la vitesse compte et, c’est cela, les moyens par lesquels elle est transférée ont été ajoutés comme un élément de plus à l’équation. Des entreprises comme Apple, realme et, maintenant, Oppo ont montré leurs propositions.

Apple lo inició todo, a grandes rasgos y con muchos matices, con su MagSafe, esta carga rápida inalámbrica magnética llegó para sorprender a los usuarios en la presentación de sus iPhone 12. La sorpresa fue agridulce, pues lo que se esperaba era una carga por l’air.

Et bien que la charge magnétique sans fil soit une percée, il s’agit toujours d’un saut générationnel par rapport à la charge sans fil traditionnelle. En fait, des entreprises comme realme ont déjà montré leurs propres versions et cela montre que ce n’est pas si compliqué à faire.

Le dernier à sauter dans cette arène est Oppo. Aujourd’hui, il a décidé de montrer au monde sa nouvelle charge magnétique sans fil appelée MagVOOC. Le nom mélange la charge qu’Apple a popularisée comme le nom de sa propre charge rapide.

Remarquez, MagVOOC n’est pas une recharge sans fil aussi rapide que celle publiée par realme il y a quelques semaines. Le premier chargeur présenté par Oppo a une forme circulaire et repose sur la table, la puissance qu’il offre est de 20W.

Le second chargeur est quasiment une copie de celui proposé par OnePlus pour recharger ses OnePlus 9 et 9 Pro sans fil, la puissance monte jusqu’à 40W. Les deux sont derrière les 50W que realme propose avec son MagDart, bien qu’ils devancent Apple avec le MagSafe.

Bien entendu, les surprises ne s’arrêtent pas là. Dans le cadre de la présentation de ce nouveau système de recharge magnétique sans fil, Oppo a également dévoilé sa technologie pour recharger des appareils sans fil, Oppo Air Charging.

Il n’y a pas beaucoup plus d’informations sur le système de charge Oppo Air Charging, bien qu’ayant appris, il est probable qu’il soit plus proche qu’avant son lancement sur le marché. Nous devrons attendre qu’Oppo fournisse toutes les informations et une date de sortie.