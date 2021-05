OPPO remporte le titre de quatrième plus grande marque de smartphones

Adam Molina / Autorité Android

Depuis la sortie de son premier téléphone mobile en 2008, le fabricant d’appareils intelligents OPPO n’a cessé de repousser les limites de l’innovation dans l’industrie des smartphones. Après avoir signalé une augmentation de 25,5% en glissement annuel des expéditions mondiales de smartphones ce trimestre, la société se retrouve comme la quatrième plus grande marque de smartphones au monde.

Avec une base de fans en plein essor dans le segment haut de gamme du marché, les ventes du premier trimestre d’OPPO représentaient une part impressionnante de 10% du marché total des smartphones.

Scott Zhang, vice-président de l’Overseas Smartphone Business d’OPPO, a déclaré: «En tant qu’entreprise centrée sur l’humain, OPPO place les personnes, y compris les clients, les clients et les employés au cœur de toutes les décisions. Cette valeur fondamentale a alimenté notre passion pour l’excellence à chaque itération de nos produits, permettant à OPPO d’être l’un des principaux fabricants mondiaux.

Un nouveau challenger pour le titre arrive

L’augmentation des expéditions a été propulsée par le succès du Find X3 Pro, le dernier smartphone phare d’OPPO. La conception innovante avec des spécifications matérielles de pointe permet au téléphone de défier le meilleur de Samsung et d’Apple pour le titre de champion des smartphones.

Avec un écran Billion Color QHD + et un châssis en verre incurvé, le Find X3 Pro offre un design et une sensation exceptionnels. La forme n’est cependant pas sans fonction, car l’appareil apporte également une configuration à double caméra principale qui peut apporter une photographie de niveau professionnel à votre poche.

Dans la foulée du X3 Pro qui a remporté le Red Dot Award for Product Design, la série Find X3 a vu ses ventes au premier jour augmenter de 227% sur les marchés étrangers. L’Espagne a connu un pic de 825% d’une année sur l’autre, tandis que l’Italie a enregistré une croissance de 225%, l’Australie 450%, la Nouvelle-Zélande 603%, Singapour 931%, la Malaisie 669% et la Thaïlande à 265%.

Expansion mondiale

Après avoir construit son siège social à Shenzhen, en Chine, OPPO a étendu sa présence à plus de 40 marchés mondiaux différents. La société a réussi à maintenir sa croissance dans ces régions grâce à un soutien continu du siège aux équipes locales avec des ressources marketing et une politique de canaux.

Un certain nombre de collaborations créatives ont également aidé OPPO à atteindre de nouveaux publics et à atteindre de nouveaux niveaux de popularité mondiale. Les campagnes Find X3 Pro ont vu des liens avec National Geographic et le compositeur Hans Zimmer. De plus, en s’associant à la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, OPPO a pu soutenir la diffusion officielle de l’événement en streaming dans toute l’Espagne.

Développer des partenariats

Grâce à des partenariats avec divers opérateurs de télécommunications, OPPO a pu rendre le Find X3 Pro disponible dans les canaux des opérateurs en Europe et en Asie-Pacifique. De plus, les développements de la 5G avec Google, Qualcomm et d’autres leaders du secteur ont amené le premier réseau autonome 5G à faible latence et à haut débit commercialisé en Europe.

Avec une exposition continue des produits sur différents canaux, OPPO a permis une augmentation spectaculaire de la portée de l’audience. La société cherchera à tirer parti de sa nouvelle portée et de ses partenariats mondiaux pour conquérir le marché des smartphones haut de gamme tout au long de 2021 et au-delà.