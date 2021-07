Oppo Reno 6 Pro 5G premières impressions: Six mois plus tard, la chanson reste la même

Le prix de Reno 6 Pro India est de Rs 39 999.

Oppo lance aujourd’hui le Reno 6 Pro 5G en Inde. Le nouveau téléphone arrive six mois après le Reno 5 Pro 5G (qui lui-même était arrivé six mois après le Reno 4 Pro). Contrairement au Reno 6 5G, qui est également lancé en Inde aujourd’hui, le Reno 6 Pro 5G est plus qu’un simple produit de style de vie. C’est un “pro” après tout. Il a un écran incurvé, un meilleur matériel et un prix élevé.

À côté du Reno 5 Pro cependant, les mises à niveau ici sont marginales. Itératif, si vous voulez. Vous pouvez les compter sur vos doigts. Oppo a légèrement modifié la conception, ajouté un système sur puce plus rapide (et un stockage plus rapide) et légèrement amélioré la batterie. Jetons un coup d’œil à chacune de ces mises à niveau une par une.

Le Reno 6 Pro dispose d’un SoC MediaTek Dimensity 1200. Le Reno 5 Pro est livré avec un Dimensity 1000 Plus. Dimensity 1200 est la première puce 6 nm de MediaTek. C’est également la première puce MediaTek à utiliser le cœur Cortex-A78. Il dispose d’un processeur à trois clusters avec un cœur A78 « principal » fonctionnant à 3,0 GHz, trois autres cœurs A78 à 2,6 GHz et quatre cœurs « efficacité » A55 à 2,0 GHz. À côté du Dimensity 1000 Plus, nous envisageons des performances 22% plus rapides. Il peut également le faire tout en consommant jusqu’à 25 % d’énergie en moins. Les deux puces contiennent cependant le même GPU Mali-G77.

Oppo utilise un stockage UFS 3.1 rapide dans le Reno 6 Pro, une amélioration par rapport à UFS 2.1 à l’intérieur du Reno 5 Pro. Il n’y a toujours pas de stockage extensible.

La situation rappelle un peu le Realme X7 Max (Dimensity 1200) et le Realme X7 Pro (Dimensity 1000 Plus). Mais alors que Realme utilise un système de refroidissement par vapeur en acier inoxydable à l’intérieur du X7 Max pour apprivoiser la bête, et il a également pu le faire avec succès (vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre revue complète ici), Oppo dit qu’il utilise un système de « multi-refroidissement » dans le Reno 6 Pro sans partager aucun détail technique.

Le chauffage et la limitation ont été deux des plus gros problèmes des chipsets de nouvelle génération comme le Dimensity 1200. Même le Qualcomm Snapdragon 888 n’est pas à l’abri de cela. OnePlus a littéralement dû réduire les performances de certaines applications Android très populaires telles que Chrome sur OnePlus 9 Pro et OnePlus 9 afin de réduire la consommation d’énergie, bien qu’il ait choisi de le faire après le lancement – et après la publication de la plupart des critiques – via un logiciel mise à jour et les utilisateurs ne peuvent pas désactiver ce paramètre jusqu’à présent. Geekbench a retiré les deux téléphones de ses tableaux de référence pour les prétendues tactiques de « manipulation » de OnePlus.

Le fait est que tous les téléphones alimentés par Dimensity 1200/Snapdragon 888 ne sont pas créés égaux. Il serait intéressant de voir comment Oppo gère ce problème dans le Reno 6 Pro. Strictement sur la base du matériel de base, le Reno 6 Pro est indéniablement un cran au-dessus du Reno 5 Pro. Que ce soit ou non un pas dans la bonne direction est quelque chose que seul le temps nous dira.

Pour continuer, le Reno 6 Pro dispose d’une batterie de 4 500 mAh. Le Reno 5 Pro est livré avec une batterie plus petite de 4 350 mAh.

En ce qui concerne le design, voici comment les deux téléphones s’empilent :

Oppo Reno 6 Pro à gauche, Reno 5 Pro à droite

Tout le reste du Reno 6 Pro est plus ou moins reporté du Reno 5 Pro. Il est fait de verre et dispose d’un écran AMOLED incurvé 1080p 90Hz de 6,5 pouces avec un scanner d’empreintes digitales optique intégré. Il dispose d’une configuration à quatre caméras à l’arrière avec une caméra principale de 64 MP, un ultra grand angle de 8 MP (avec un objectif de champ de vision plus large de 120 degrés) et deux caméras de 2 MP, une pour les macros et une autre pour la photographie de portrait. Comme beaucoup de ses autres téléphones, y compris le Reno 5 Pro, Oppo met à nouveau en évidence ses prouesses vidéo avec une « première vidéo de portrait Bokeh Flare de l’industrie » et des « effets cinématiques de fusée bokeh dans les portraits ». L’enregistrement vidéo sur ce téléphone plafonne cependant à 4k @ 30fps. Le Realme X7 Max avec un matériel similaire peut filmer jusqu’à 4k@60fps. À l’avant, le Reno 6 Pro dispose d’un appareil photo 32MP. Cela peut filmer jusqu’à 1080p@30fps uniquement. Comme le Reno 5 Pro, le Reno 6 Pro n’a pas de prise casque/emplacement pour carte micro-SD pour l’extension de stockage. Il n’y a qu’un haut-parleur mono sur ce téléphone. L’ensemble est complété par une charge rapide de 65 W.

Le prix de Reno 6 Pro India est de Rs 39 999. Ceci est pour la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une version 8 Go/128 Go du Reno 5 Pro coûte Rs 35 990 au lancement. C’est une mise à niveau, oui, mais en tant que téléphone de la série Reno, il ne fait pas grand-chose pour réinventer la roue pour Oppo. Au contraire, cela permet aux téléphones comme le Realme X7 Max/Realme X7 Pro et d’autres de se démarquer encore plus, car ils offrent un meilleur rapport qualité-prix. En outre, le vanille Reno 6 5G est essentiellement le même téléphone avec un chipset Dimensity 900 dilué, un système de caméra arrière triple de 64 MP et une batterie plus petite de 4 300 mAh à Rs 10 000 de moins (pour une version avec 8 Go/128 Go).

Tout comme une douzaine de téléphones Reno avant lui, le nouveau « pro » Reno semble être un pis-aller avant l’arrivée du suivant – du moins sur le papier. Ce n’est pas mal ou quoi que ce soit, mais encore une fois, j’aimerais revisiter cette pièce que j’ai faite à l’époque où Oppo a lancé le Reno 5 Pro en Inde (vous pouvez le lire ici). Il s’avère que, six mois plus tard, la chanson reste la même.

