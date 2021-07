Oppo Reno6 Pro 5G : Peut-être le meilleur téléphone appareil photo du marché

Sur la base de cette puissante base matérielle et logicielle, Reno6 Pro dispose d’une série de fonctions vidéo de portrait améliorées par l’IA, offrant des vidéos de qualité professionnelle.

Les téléphones portables d’aujourd’hui sont-ils réellement meilleurs que les appareils photo numériques ? D’une part, les premiers sont assez pratiques et faciles à manipuler et à utiliser, et sont également plus capables photographiquement. Pas étonnant, ce sont vraiment le choix par défaut pour la prise de photos ou la création de vidéos occasionnelles. Récemment, nous avons mis la main sur le dernier appareil Oppo, Oppo Reno6 Pro 5G, un téléphone élégant qui a fière allure et fonctionne bien. Il contient une puissante configuration de quatre caméras AI 64MP à l’arrière et une caméra frontale 32MP. C’est un appareil lisse, lisse et ultra-rapide et un choix chaud sur le marché.

Oppo s’est bâti une réputation de téléphones mobiles de bonne qualité dotés d’une technologie de pointe, de fonctionnalités haut de gamme et d’un design élégant. Les appareils Find et Reno de la société, en particulier, ont été très bien accueillis par les utilisateurs. Les responsables de l’entreprise affirment que la série Reno sert actuellement plus de 70 millions d’utilisateurs à travers le monde chaque mois, qui capturent en moyenne plus de deux milliards de photos et plus de 200 millions de souvenirs par vidéo. Croyez-moi, les excellentes performances globales du Reno6 Pro vous laisseront une impression durable. Voyons ses détails les plus fins et son fonctionnement global.

Le Reno6 Pro 5G a le design exclusif Reno Glow de l’entreprise. Fondamentalement, il s’agit d’un processus de verre anti-éblouissant qui donne un look époustouflant à l’appareil. Le téléphone est mince et se décline en deux nouvelles couleurs éclatantes : Aurora (notre unité d’essai) et Stellar Black. Le Reno Glow crée un effet scintillant subtil tout en étant résistant aux empreintes digitales. Notre variante Aurora brille dans toute une gamme de couleurs différentes sous différents angles.

Le Reno6 Pro dispose d’un écran incurvé 3D de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 180 Hz, garantissant une sensation fluide et une expérience de visionnage confortable. L’écran est certifié HDR10+ pour une expérience visuelle plus vive. Associé à cet écran, la détection de la lumière à 360 degrés est activée par deux capteurs de lumière ambiante qui améliorent la précision des réglages automatiques de la luminosité, rendant l’expérience visuelle plus confortable. Le téléphone est un délice à tenir dans une taille confortable de seulement 7,6 mm d’épaisseur et pesant 177 g.

Du point de vue des spécifications, le Reno6 Pro est doté du dernier SoC phare de MediaTek intégré à la 5G, le MediaTek Dimensity 1200. Il est construit sur un processeur 6 nm qui offre des performances plus élevées et réduit la consommation d’énergie. Il garantit le calcul d’images complexes et le traitement des tâches à haute intensité. Le téléphone est fourni avec 12 Go de RAM et 256 Go de ROM, ainsi que la technologie d’extension de RAM développée par Oppo. Il fonctionne facilement sur le convivial ColorOS 11.3. L’appareil dispose d’une grosse batterie de 4 500 mAh et d’un SuperVOOC 2.0 de 65 W qui peut atteindre une charge de 100 % en 30 minutes environ.

Passant aux caméras, le Reno6 Pro dispose d’une configuration à quatre caméras AI 64MP à l’arrière et d’une caméra frontale 32MP. Nous envisageons un appareil photo principal 64MP + un appareil photo grand angle 8MP + un appareil photo macro 2MP + un appareil photo mono 2MP avec un capteur de température de couleur dédié qui capture les couleurs avec plus de précision. Sur la base de cette puissante base matérielle et logicielle, Reno6 Pro dispose d’une série de fonctions vidéo de portrait améliorées par l’IA, offrant des vidéos de qualité professionnelle.

Par exemple, le Bokeh Flare Portrait Video fournit un effet bokeh de qualité cinématographique de qualité professionnelle pour la vidéo sur téléphone mobile. Il offre un traitement vidéo en temps réel pour capturer des portraits vidéo, tout en gardant les sujets du portrait naturels et lumineux. Disponible sur les caméras avant et arrière, il est également doté de fonctions de stabilisation vidéo et d’embellissement vidéo. Ensuite, il y a AI Highlight Video; cela peut détecter automatiquement la lumière ambiante et effectuer des optimisations vidéo en conséquence. Que vous tourniez la nuit ou avec un fort contre-jour le jour, AI Highlight Video vous aide à capturer des vidéos de portrait plus claires, plus lumineuses et aux couleurs plus vives.

Entre autres, le suivi de la mise au point permet une mise au point automatique améliorée de la vidéo en identifiant et en suivant automatiquement les principaux sujets de manière cohérente. Pour la photographie, Flash Snapshot permet aux utilisateurs de prendre des photos nettes de sujets en mouvement ou de prendre des photos à capture rapide. Le Reno6 Pro fournit également des outils de post-production créatifs comme AI Palette, qui peuvent transformer vos images dans le style de celles populaires en ligne en un seul clic. De plus, il est doté de Soloop-Smart Video Editor pour l’édition en déplacement dans le téléphone, qui est livré avec des modèles préchargés et la dernière musique. Il est également équipé de Dolby Atmos qui vous aide à ressentir une connexion plus profonde avec les films, les émissions, la musique, les sports et les jeux que vous aimez.

Dans l’ensemble, le Reno6 Pro est une excellente innovation de la part des gens d’Oppo. Qu’il s’agisse de conception, d’affichage, d’appareils photo ou de technologie de batterie, l’appareil est imprégné de technologie moderne. Ses excellentes performances globales vous laisseront une impression durable. Sur le plan de la caméra en particulier, ce téléphone excelle ; il prend des photos et des vidéos qui peuvent rivaliser avec les appareils photo traditionnels et trouve donc une forte mention.

CARACTÉRISTIQUES

Affichage : écran incurvé OLED 3D de 6,5 pouces

Processeur : MediaTek Dimensity 1200 5G

Système d’exploitation : ColorOS 11.3

Appareil photo : 64 MP (principal) + 8 MP (grand angle) + 2 MP (macro) + 2 MP (mono), appareil photo selfie 32 MP

Mémoire et stockage : 12 Go de RAM, 256 Go de stockage

Batterie : 4500mAh, 65W SuperVOOC2.0

Prix ​​public estimé : Rs 39 990

