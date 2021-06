Oppo renouvelle sa gamme de véritables écouteurs sans fil : ENCO Buds, Air et Free2 | La technologie

in

L’entreprise chinoise vient d’annoncer une rénovation complète du casque pour sa gamme ENCO. Ils arrivent sur le marché pour affronter l’été avec des options pour tous les types de poches, avec des designs reconnaissables et des améliorations sonores.

On avait déjà vu il y a quelques mois l’arrivée du modèle ENCO X comme modèle dans la lignée des Airpods Pro d’Apple. Cette semaine, la société a officialisé non pas un ou deux, mais trois nouveaux modèles avec lesquels elle a l’intention de continuer à se positionner sur le marché.

Oppo a commenté que veut croître de 15% Au cours de cet exercice pour atteindre la troisième place, et c’est que, qu’on le veuille ou non, Oppo est venu très fort en profitant de la faiblesse de Huawei dans le domaine des smartphones en raison de l’incertitude des services Google.

Il a apporté en Espagne ses nouveaux écouteurs sans fil compacts, 3 versions qui commencent à 49 euros et vont jusqu’à 99 euros. Nous avons donc le nouveau Enco Buds, Enco Air et Enco Free 2.

OPPO Enco Buds, l’option la plus modeste

Nous partons du modèle le plus basique des nouveaux ajouts à la famille Enco. Les Enco Buds sont compatibles Bluetooth 5.2, avec iOS et Android et disposent d’un conception de bouton intra-auriculaire minimaliste en blanc.

le le pilote qu’ils montent est de 8 mm et avoir un poids par écouteur de 4,4 grammes avec une batterie de 40 mAh qui lui confère une autonomie de 6 heures de lecture multimédia ou 4 heures d’appels. A cela s’ajoutent pratiquement trois charges supplémentaires avec les 400mAh de la box, disposant d’un autonomie totale de 24 heures.

La marque précise que le temps de charge approximatif, via la connexion USB-C, est de 2 heures par casque et de 2 heures et demie par box.

Comme particularité, nous avons le Certification IP54, c’est-à-dire qu’ils sont résistants à la poussière et à l’eau. Ils ne disposent pas d’une suppression active du bruit, bien que les têtes en silicone de cette conception intra-auriculaire fassent déjà du bon travail dans ce domaine.

Ces écouteurs Enco Buds sont disponibles pour 49 euros.

OPPO Enco Air, un design ouvert rappelant les AirPod d’Apple

L’Enco Air sera également disponible en blanc, prend en charge Bluetooth 5.2 et une conception ouverte, avec une barre stabilisatrice verticale, ce qui vous permet de continuer à écouter l’environnement et ce qui est reproduit à travers eux. Ils ont un poids de 4,4 grammes par écouteur et 40,4 grammes dans sa boîte, avec un couvercle translucide.

Ils montent un pilote de 12 mm et un système à double microphone pour une suppression active du bruit pendant les appels. Le casque peut être configuré à partir de l’application HeyMelody.

Côté autonomie, on retrouve 4 heures de lecture de musique avec 5 charges supplémentaires avec sa box de 440 mAh.

Ce modèle a une résistance IPX4, c’est-à-dire une résistance aux éclaboussures et à la sueur, mais pas à la poussière. Avoir un prix de 79 euros.

OPPO Enco Free 2, le modèle le plus avancé de la nouvelle famille

Si vous êtes un utilisateur exigeant et que vous disposez d’un budget maximum de 100 euros, vous avez de la chance. Les Enco Free 2 arrivent en blanc ou en noir. Ce sont des écouteurs intra-auriculaires très légers avec barre stabilisatrice, seulement 2 grammes par écouteur et un étui de 47,6 grammes.

La grande amélioration par rapport à ses frères est le pouvoir de suppression active du bruit car il peut atténuer les sons jusqu’à 42 dB grâce à son combo triple microphone et processeur dédié.

Il s’agit d’une conception ouverte similaire à celle des Airpods ou des Huawei Freebuds 4, avec prise en charge active de la suppression du bruit à la fois sur appel et lors d’une utilisation normale.

Comme fonctionnalités supplémentaires, nous avons l’intégration avec des applications mobiles, par exemple, l’obturateur de caméra à distance. Ils montent également un capteur d’utilisation qui interrompt la lecture lorsque nous les enlevons.

En termes d’autonomie, la promesse Enco Free 2 jusqu’à 6,5 heures d’autonomie par charge (3 heures avec ANC actif) et jusqu’à 30 heures supplémentaires avec les frais supplémentaires que promet sa box de 480 mAh.

Ces casques sont disponibles dès aujourd’hui pour un prix de départ de 99 euros.