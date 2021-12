Oppo taquine un appareil photo pour smartphone «rétractable», une puce NPU et des lunettes intelligentes avant l’événement Inno Day 2021

Le fondateur et PDG d’Oppo, Tony Chen, prononcera un discours sur les stratégies d’entreprise de l’entreprise et les nouvelles orientations de R&D.

Le fabricant chinois de smartphones Oppo dévoilera plusieurs avancées technologiques, notamment sa première unité de traitement neuronal (NPU), appelée MariSilicon X, et des lunettes intelligentes, lors du prochain événement Oppo Inno Day 2021.

La société a également annoncé une technologie de caméra rétractable pour smartphone sur Twitter. Il y a aussi des spéculations selon lesquelles Oppo dévoilera également un smartphone pliable lors de l’événement.

Journée Oppo Inno 2021

En plus de dévoiler sa dernière technologie, Oppo présentera également sa future stratégie. L’Oppo Inno Day aura lieu les 14 et 15 décembre à Shenzhen, en Chine, avec l’événement de lancement virtuel à 2h30 IST.

Le fondateur et PDG d’Oppo, Tony Chen, prononcera un discours sur les stratégies d’entreprise de l’entreprise et les nouvelles orientations de R&D.

« Dans le même temps, d’autres cadres supérieurs présenteront la nouvelle NPU et les lunettes intelligentes », a déclaré la société.

L’événement verra également Oppo « présenter des détails sur certaines de ses dernières technologies de pointe, y compris son appareil photo rétractable et Digital Human. En plus de cela, d’autres innovations de rupture liées à l’imagerie, à l’IA, à la RA et à la 5G seront introduites ».

Quant à sa technologie de caméra rétractable pour smartphone, Oppo a partagé un clip montrant un smartphone, suggérant comment la technologie pourrait fonctionner. Le court teaser montre que l’engin peut se rétracter en cas de chute, tout comme une caméra selfie contextuelle.

La plupart des pop-ups sont ennuyeux… Mais pas notre caméra rétractable auto-développée ! ???? Explorez plus dans INNO WORLD le 14/12.#OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/33hgJSw8If – OPPO (@oppo) 7 décembre 2021

Le module de caméra est également conçu pour être résistant à l’eau et durable. Le capteur est un imageur de 1/1,56 pouce et dispose d’un objectif équivalent à 50 mm avec une ouverture f/2,4 qui correspond au profil du Sony IMX766. La caméra arrière rétractable pourrait être utilisée comme une caméra zoom. Les grands pixels du capteur pourraient être utilisés pour capturer des images détaillées ou offrir un effet bokeh avancé.

Des rumeurs persistent selon lesquelles Oppo lancera un smartphone pliable qui sera alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 888 et associé à 12 Go de RAM. Les rapports suggèrent que le téléphone avait reçu une certification du ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information.

