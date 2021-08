Oppo taquine un événement spécial caméra le 19 août

in

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

Oppo présente un événement sur le thème de la caméra le 19 août. Il pourrait être lié à la nouvelle technologie de selfie sous-écran. On ne sait pas dans quels téléphones toute nouvelle technologie serait utilisée.

Le fabricant de smartphones Oppo organise un mystérieux événement sur le thème de la caméra le 19 août à 8h00 UTC ou 4h00 HE.

Une invitation par e-mail partagée par GSMArena ne comporte que le texte « L’avenir de l’imagerie, aujourd’hui » et un gros plan d’un objectif. Le vice-président et chef de la R&D d’Oppo India, Tasleem Arif, s’est adressé à Twitter pour promettre quelque chose qui pourrait « transformer pour toujours l’expérience de votre appareil photo », mais sans donner plus de détails.

L’événement pourrait être lié à une annonce plus tôt ce mois-ci révélant une caméra selfie améliorée sous l’écran. Quelle que soit la marque, ces appareils photo ont souvent une qualité photo médiocre en raison d’interférences d’écran, ainsi que d’une densité de pixels inférieure dans l’espace au-dessus de l’objectif. La solution d’Oppo implique un mélange de matériel et d’IA, cette dernière résolvant automatiquement les problèmes tels que la diffraction.

Hé #OPPOHumans, nous travaillons sur quelque chose d’excitant pour transformer votre expérience caméra pour toujours🙌🏻 Intéressé de savoir comment J’aimerais pouvoir vous en dire plus, mais je suis lié par l’embargo..

Étant donné que la société n’a pas mentionné de produits spécifiques à l’époque, Oppo pourrait utiliser le 19 août pour présenter des téléphones dotés de la technologie selfie. Cependant, il n’a sorti que récemment le Find X3 Pro et le Reno 6 Pro, donc un nouvel appareil photo devrait probablement attendre un certain temps ou entrer dans l’une des autres lignes de la société, peut-être même une version non conceptuelle de son Oppo X enroulable.

Oppo pourrait bien sûr envisager de parler de caméras principales ou d’autres technologies d’imagerie à la place. Les fabricants de smartphones se battent les uns contre les autres dans divers domaines, tels que le zoom, la prise de vue de nuit et le nombre d’appareils photo qu’ils proposent. Le Find X3 Pro dispose de cinq caméras au total, y compris même une option macro dédiée.