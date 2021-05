OPPO Watch 2 devrait comporter le Snapdragon Wear 4100, peut exécuter Wear OS

Des rumeurs sur l’OPPO Watch 2 ont commencé à surgir et suggèrent que la prochaine smartwatch pourrait comporter le chipset Qualcomm Snapdragon Wear 4100+.

Les informations divulguées en ligne détaillent la smartwatch supposée, montrant des références dans le micrologiciel au chipset appelé “msm8937_32go”. Selon XDA-Developers, il correspond étroitement à la référence SoC trouvée dans le GPS Mobvoi TicWatch Pro 3, qui est la seule smartwatch à ce jour à intégrer le chipset. Fait intéressant, l’OPPO Watch 2 serait la première smartwatch avec le 4100+ légèrement amélioré.

Des informations supplémentaires incluent le fait que la smartwatch sera lancée dans des tailles de 42 mm et 46 mm, exécutera une version personnalisée de ColorOS au-dessus d’Android 8.1.0 et prendra en charge la connectivité LTE. Bien qu’il n’y ait aucune mention de RAM, le pronostiqueur a déclaré qu’il devrait être lancé avec 16 Go de stockage, soit le double de celui des meilleures montres Wear OS à ce jour. On dit également que l’appareil exécute le RTOS aux côtés du système d’exploitation principal, qui se trouve sur certaines des meilleures montres intelligentes de fitness et aidera à préserver la durée de vie de la batterie.

Tout comme la montre OPPO d’origine, le nouveau modèle comportera probablement un écran rectangulaire semblable à celui de l’Apple Watch. Il est également susceptible d’exécuter Wear OS s’il est lancé à l’international, bien qu’il puisse avoir une certaine concurrence de la part de Samsung, Google et peut-être aussi Motorola.

Il sera intéressant de voir comment se déroulera le timing du lancement. Google prépare la prochaine mise à jour majeure de Wear OS et a vanté les améliorations de performances “sur les derniers chipsets”. Étant donné que la rumeur dit que Samsung propose une puce 5 nm plus récente et plus efficace dans sa prochaine montre Galaxy, cela pourrait éclipser les efforts d’OPPO à l’échelle internationale.

Pour l’instant, nous devrons attendre et voir comment les choses se dérouleront au cours des prochains mois.