Oppo Watch 2 ECG, nouvelle édition de la smartwatch désormais avec prise en charge de l’électrocardiogramme | La technologie

Le catalogue de montres Oppo vient de recevoir la nouvelle version d’un de ses modèles. Il s’agit de l’ECG Oppo Watch 2, qui offre désormais un support d’électrocardiogramme. Ce sont ses caractéristiques et son prix.

Fin juillet, Oppo a présenté l’Oppo Watch 2, la nouvelle génération de sa smartwatch. Le nouveau modèle suit la même ligne de conception que la montre Oppo originale, mais présente quelques améliorations, notamment un processeur plus avancé et une mesure de la saturation en oxygène du sang SpO2.

Maintenant, la société asiatique vient d’annoncer une nouvelle version de cette smartwatch. Nous parlons de Oppo Watch 2 édition ECG qui, comme son nom l’indique, diffère du modèle standard en ce qu’il offre un support d’électrocardiogramme grâce à un capteur ECG avec détection en millisecondes.

L’ECG Oppo Watch 2 a un Écran AMOLED 3D de 1,91 pouces Intégré dans un boîtier en acier inoxydable 316L, verre saphir et fond en céramique. Les utilisateurs auront le choix entre trois bracelets différents : un en silicone avec des rainures de couleur fluor, un en cuir italien et un magnétique avec deux fermoirs et boucles.

Le reste des fonctionnalités est similaire à celui de la montre Oppo 2 standard. Sous le capot, nous avons le Processeur Snapdragon 4100 accompagné du coprocesseur Apollo 4s, il dispose de 1 Go de RAM et de 8 Go de stockage interne.

Outre le nouveau capteur ECG, nous avons également trouvé un capteur pour mesurer la saturation en oxygène du sang (SpO2) qui fonctionne aussi pendant le sommeil. Il offre une surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24 et en cas de détection d’une fréquence irrégulière, l’appareil envoie une alerte à l’utilisateur.

Dans le tableau suivant, nous vous laissons Spécifications de la montre Oppo 2 ECG:

Spécifications Oppo Watch 2 ECGCurved AMOLED | 46mm : 1,91″ et 402 x 476 px Processeur Qualcomm Snapdragon 4100 et Apollo 4s RAM1 Go Stockage 8 Go Capteurs Accéléromètre 3 axes, gyroscope, capteur d’électrocaryogramme, capteur géomagnétique, capteur de pression barométrique, capteur optique de fréquence cardiaque, capteur d’oxygène sanguin SpO2, capteur lumière ambianteModes sportifs100Système d’exploitationCouleurOS Watch 2.0 et RTOSÉtanchéitéOui, 5 ATM Connectivité4G via eSIM, WiFi 802.11n 2,4 GHz, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, NFCBattery510 mAh, jusqu’à 4 jours d’utilisation et 16 jours en mode économie d’énergiePrix329 euros À la monnaie

Oppo Watch 2 ECG: prix et disponibilité

La nouvelle version de la smartwatch Oppo ne sera commercialisée qu’en Chine pour le moment. Le prix de l’ECG Oppo Watch 2 est de 2 499 yuans, 329 euros au taux de change actuel.

Pour le moment, nous ne savons pas quand il atteindra d’autres territoires ou son prix en dehors des frontières de la Chine, nous devrons donc attendre que la société fasse une annonce officielle.