OPPO Watch 2 fait ses débuts avec Snapdragon Wear 4100, une autonomie massive de 16 jours

OPPO a lancé l’OPPO Watch 2 avec le chipset Snapdragon Wear 4100. L’entreprise revendique jusqu’à 16 jours d’autonomie grâce à son Ultra Dynamic Dual Engine. L’OPPO Watch 2 n’est disponible qu’en Chine pour le moment, avec un lancement international probablement prévu pour le mois prochain.

OPPO vient de lancer le suivi de l’impressionnante montre OPPO de l’année dernière, cette fois avec un nouveau processeur et une autonomie considérablement améliorée.

La nouvelle montre ne s’éloigne pas beaucoup de son prédécesseur en termes de look, avec un design rectangulaire qui correspond étroitement à l’Apple Watch. L’OPPO Watch 2 est livrée avec un écran AMOLED incurvé de 1,75 pouce ou 1,91 pouce pour les tailles 42 mm et 46 mm, respectivement. L’écran a une densité de pixels de 336 ppi et fonctionne à une fréquence relativement fluide de 60 Hz.

La nouvelle OPPO Watch 2 comprend le dernier chipset Qualcomm Snapdragon Wear 4100, faisant d’OPPO le deuxième OEM à utiliser la nouvelle puce depuis son lancement l’année dernière. Compte tenu des performances impressionnantes de la puce sur le GPS Mobvoi TicWatch Pro 3, vous pouvez vous attendre à ce que les choses se passent bien.

La société utilise un “Ultra Dynamic Dual Engine”, qui peut aider à fournir jusqu’à 16 jours d’autonomie impressionnante grâce au coprocesseur Ambiq. Certes, c’est en mode d’économie d’énergie, ce qui signifie que vous manquerez quelques fonctions, mais OPPO revendique également jusqu’à quatre jours d’utilisation régulière, ce qui est impressionnant par rapport à la plupart des meilleures montres intelligentes Android.

La charge est gérée par la norme VOOC 2.0 d’OPPO, qui, selon la société, peut fournir une autonomie d’une journée complète avec une charge de 10 minutes.

Les fonctionnalités incluent une surveillance de la fréquence cardiaque et de la SpO2 sur 24 heures, un GPS intégré et un suivi du sommeil avec une « évaluation du risque de ronflement ». Les utilisateurs actifs devraient trouver beaucoup à faire avec plus de 100 modes d’exercice et une résistance à l’eau de 5 ATM pour les nageurs.

L’OPPO Watch 2 exécute ColorOS sur Android 8.1, il n’y a donc pas de système d’exploitation Wear ici, du moins dans le modèle uniquement en Chine. Cependant, la société devrait lancer une variante internationale pouvant exécuter Wear OS, similaire à la montre OPPO de première génération. Bien sûr, la question se pose alors de savoir si la montre sera ou non éligible pour la prochaine mise à jour Wear OS 3 comme les autres montres Snapdragon Wear 4100.

La montre est en précommande en Chine à partir de 1 300 CNY (200 $/170 €) et sera disponible le 6 août. Le modèle Bluetooth uniquement est disponible dans la taille 42 mm, tandis que les deux tailles de boîtier auront une option eSIM.

Aucune date de lancement exacte n’a été annoncée pour une variante internationale. Cependant, tous ceux qui recherchent maintenant une bonne montre connectée avec le dernier processeur peuvent consulter le nouveau Mobvoi TicWatch E3, qui obtient d’excellentes performances et fait partie des modèles confirmés pour recevoir la mise à jour Wear OS 3 l’année prochaine.

