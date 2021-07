Oppo Watch 2 rend la fuite. Obtiendra-t-il le nouveau logiciel Wear OS 3 ?

Dhruv Bhutani / Autorité Android

TL;DR

Les rendus de l’Oppo Watch 2 ont fuité. Successeur de la montre Oppo alimentée par Wear OS, le nouveau portable sera lancé le 27 juillet.

Dans les quatre images de l’Oppo Watch 2 divulguées par Blass, nous voyons un appareil de forme carrée qui ressemble à son prédécesseur. Il a deux boutons sur le côté droit et les rendus représentent des coloris bleu, rouge et noir pour les sangles.

L’une des images divulguées de l’Oppo Watch 2 montre qu’elle aura la possibilité de recevoir des appels, ce que nous avons également vu sur la montre Oppo originale. Une liste de vente au détail de la montre intelligente sur JD.com en Chine confirme qu’elle prendra en charge eSIM sur son marché domestique. C’était également le cas avec la précédente Oppo Watch. Cependant, il reste à voir si la montre Oppo de deuxième génération sera dotée de capacités eSIM à l’échelle mondiale.

Pendant ce temps, un autre rendu de l’Oppo Watch 2 montre les directions de la carte à l’écran. Cela suggère que l’appareil pourrait être équipé d’un GPS intégré comme la montre Oppo de première génération.

Spécifications de la montre Oppo 2

Sous le capot, l’Oppo Watch 2 pourrait être alimentée par le SoC Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Plus couplé au coprocesseur Ambiq Apollo 4s. La deuxième puce devrait aider la smartwatch à exécuter un RTOS de faible puissance en plus du système d’exploitation principal.

Quant à ce dernier, il n’est pas clair si l’Oppo Watch 2 comportera cette fois-ci Wear OS. Avec le Snapdragon 4100 Plus en son cœur, le portable devrait techniquement être capable d’exécuter le nouveau Wear OS 3 de Google. Cependant, Google a récemment partagé une liste des appareils pris en charge actuels et futurs pour le logiciel et l’Oppo Watch 2 n’y figurait pas. Cela dit, les choses pourraient changer au moment où l’Oppo Watch 2 sortira de Chine.

Ailleurs, l’Oppo Watch 2 aurait sept modèles divisés en tailles 42 mm et 46 mm. Il pourrait obtenir 16 Go de stockage, contre 8 Go sur le modèle actuel. Il est également prévu qu’il propose une détection du stress, un contrôle à distance de la caméra, une interface utilisateur modifiée et une nouvelle application Relax. Cependant, ces résultats ne concernent que le modèle chinois de la smartwatch.