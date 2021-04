Oppo X 2021, touchdown du smartphone à écran extensible | La technologie

On a déjà vu fin 2020 lors de l’Oppo Inno Day la nouvelle que le service R&D de la société chinoise préparait, parmi eux l’Oppo X 2021, un mobile à écran extensible que nous venons de pouvoir tester.

Ce smartphone à écran flexible, contrairement aux approximations de Samsung, Huawei ou Xiaomi, utilise un design enroulable à l’intérieur du corps dans le plus pur style papyrus.

Nous parlons de Oppo X 2021, un prototype exposé à la Fashion Week de Madrid et que nous avons pu tester.

Une autre société chinoise TCL nous laissait déjà entrevoir qu’elle testait différentes possibilités pour intégrer des écrans flexibles dans leurs terminaux et l’une d’entre elles était la même que celle utilisée par ce nouveau prototype Oppo.

Nous parlons d’un système motorisé avec lequel, après l’avoir activé, le mobile grossit. Cela passe d’un écran de 6,7 pouces à un écran de 7,4 pouces. Lorsqu’elle est collectée, cette zone supplémentaire de l’écran est stockée enroulée à l’intérieur.

L’Oppo X 2021 est un mobile qui, a priori, n’attire pas l’attention. Il ressemble à un mobile normal, avec une épaisseur normale, rien d’un design de type livre.

Après avoir testé le système de pliage pendant quelques minutes, j’ai remarqué la sensation de robustesse qui transmet, et j’ai été surpris. En fait, je le répète, pour un prototype, cela fonctionne assez bien.

Pour dérouler l’écran, vous devez faire glisser votre doigt du bouton d’alimentation vers le haut. Et pour revenir à un mobile d’une taille de 6,7 pouces de diagonale, vous devez glisser vers le bas à partir du même bouton.

Les pièces mobiles ou robotiques sont une autre possibilité de panne après une période d’utilisation, et c’est que nous avons déjà testé des mobiles avec une caméra de type périscope ou avec une caméra rotative comme le ASUS Zenfone 7 Pro et après une utilisation quotidienne ces systèmes ont tendance à commencer à souffrir.

Oppo a intégré des guides en tant que rail intérieur qui permettent de maintenir la firme mobile une fois dépliée. Et certainement nous n’avons pas remarqué cette ondulation typique même dans la zone latérale où il reste une fois enroulé.

En fait, la fermeture de cette partie étendue le fait très proprement. Il n’y a pas de sauts et il ne s’arrête pas brusquement. Et, la meilleure chose est l’apparence une fois fermée. Un mobile de 6,8 mm d’épaisseur dont personne ne dirait ce qu’il y a à l’intérieur.

Nous devrons voir si ce mobile atteint le marché espagnol, ou non, Mais il est clair que l’approche d’Oppo dans ce monde du paravent est bien plus élégante et fonctionnelle que les designs de type livre, conservant une épaisseur contenue dans une utilisation «pliée» sans perdre l’avantage de pouvoir disposer d’un écran de 7 pouces. , 4 pouces de diagonale une fois déplié.

Lorsque l’écran est déplié, il a un format assez carré, presque 4: 3 et, bien sûr, pour afficher le contenu multimédia, cela impliquerait d’avoir ces barres noires en haut et en bas et nous ne gagnerions pas en taille, mais là où vous remarquez le la différence réside dans la lecture vidéo, la navigation sur le Web, la lecture de livres électroniques et l’utilisation de certains jeux vidéo qui peignent davantage la carte.

Nous aimerions en savoir plus sur le terminal ainsi que le tester à fond, mais bon, ce sont nos premières impressions sur l’Oppo X 2021, un prototype / mobile conceptuel qui nous rapproche d’une possibilité future de mobiles capables d’agrandir votre écran avec un design similaire aux mobiles traditionnels.