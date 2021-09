Opportunité de profit massive dans les stocks de biens de consommation durables ; Le Credit Suisse choisit ces actions

Le Credit Suisse estime que Havells et Voltas sont les mieux placés, compte tenu de leur position déjà dominante sur le marché. (Photo : REUTERS)

Le secteur indien de l’électricité et des biens de consommation durables est largement dominé par des acteurs étrangers tels que LG et Samsung ; Cependant, les changements rapides de la dynamique du secteur pourraient désormais profiter aux sociétés cotées nationales, selon la société mondiale de courtage et de recherche Credit Suisse. Les analystes voient le secteur indien des biens de consommation durables comme une opportunité de marché de Rs 6 lakh crore avec un TCAC de 15% jusqu’à l’exercice 2024-25. “Les changements rapides dans le secteur offrent une opportunité à certaines grandes entreprises indiennes de renforcer leur présence sur le grand marché”, a déclaré Credit Suisse. Les changements incluent la pression du gouvernement pour encourager la fabrication nationale, l’évolution des préférences des clients et la prolifération des canaux.

« Plusieurs domaines de cette opportunité globale, en particulier dans les biens de consommation durables tels que les réfrigérateurs, etc. n’ont pas été traditionnellement contestés par les entreprises indiennes et dominés par des entreprises telles que LG et Samsung. Les changements rapides dans le secteur offrent une opportunité à certaines grandes entreprises indiennes de renforcer leur présence sur le marché des grands biens de consommation durables et ainsi de multiplier leur marché total adressable », a déclaré Credit Suisse dans une note. En effet, le Credit Suisse estime que Havells et Voltas sont les mieux placés, compte tenu de leur position déjà dominante sur le marché. La société de courtage est également haussière sur Amber, mais la note plus bas dans l’ordre hiérarchique.

Havells Inde

Objectif de cours : Rs 1 475

Le cours de l’action Havells a fortement augmenté ce trimestre, gagnant 45% depuis fin juin. “Havells se négocie cher à 53x/42x les bénéfices FY23/24E et nous nous attendons donc à ce que les rendements soient tirés par la traction des bénéfices”, a écrit Credit Suisse. Havells devrait générer une croissance des bénéfices de 20 % du TCAC grâce à une reprise de la croissance dans les appareils de commutation et les câbles, des gains de parts de marché dans les biens de consommation durables, une présence renforcée dans les biens de consommation et les appareils électriques et des gains de marge dans la partie Lloyd’s de l’entreprise.

Actuellement, le cours de l’action Havells se négocie à Rs 1 445 par action, à seulement 2% du cours cible. Cependant, le prix cible du cas haussier fixé par le Credit Suisse pour Havells pourrait voir l’action grimper jusqu’à 1 750 par action, ce qui implique une hausse de 21%. “La valeur de notre scénario de ciel bleu de 1 750 Rs suppose une croissance plus rapide que prévu avec des gains de marge stables en raison d’une forte reprise macroéconomique”, ont déclaré les analystes.

Voltas

Objectif de prix : Rs 1,150

Voltas a été rehaussé par le Credit Suisse pour surperformer la note, s’attendant à ce que l’action monte en flèche après la récente sous-performance et la probabilité d’un fort rattrapage des ventes de CA après deux ans d’impact du COVID-19. « Voltas gagne du terrain dans la catégorie des biens de consommation durables et a enregistré une part de marché de 3,1 % et 2,7 % dans la catégorie des réfrigérateurs et des machines à laver, respectivement. À mesure que la distribution s’intensifie, Voltas peut gagner des parts de marché supplémentaires dans ces grandes opportunités. Nous évaluons la part de Voltas dans cette activité à 65 milliards de roupies maintenant », ont déclaré les analystes du Credit Suisse.

Le prix cible du ciel bleu (bull case) pour Voltas a été fixé à Rs 1 325 par le Credit Suisse. Cela implique une hausse de 15%.

Ambre Entreprises

Objectif de prix : Rs 3 450

Amber fabrique en sous-traitance environ 25 % des climatiseurs vendus en Inde, et presque toutes les grandes marques sont des clients. L’entreprise réalise 60 % de son chiffre d’affaires avec les climatiseurs. « Amber est l’un des principaux bénéficiaires de l’AC PLI. Le programme PLI est favorable aux fabricants, tels qu’Amber, par rapport aux acteurs de la marque, tels que Voltas », a déclaré Credit Suisse. Dans un scénario haussier, l’action devrait grimper jusqu’à 4 000 roupies par action. Actuellement, Amber Enterprises se négocie à 3 116 Rs par action.

