Opportunité d’investir dans le secteur de la technologie: Axis Mutual Fund lance Axis Technology ETF

Axis Mutual Fund a lancé Axis Technology ETF, un fonds négocié en bourse à capital variable répliquant l’indice NIFTY IT. Le NFO fermera le 23 mars 2021. Le fonds cherche à suivre les rendements en investissant dans un panier d’actions de l’indice NIFTY IT et vise à obtenir des rendements de l’indice indiqué, sous réserve d’une erreur de suivi. Selon le document produit, le fonds convient aux investisseurs qui recherchent une solution de création de richesse à long terme et se situe dans la catégorie «très haut risque».

L’investissement minimum est de Rs. 5000 et son indice de référence est Nifty IT TRI Index. Le fonds est conçu de manière à suivre la performance de l’indice NSE IT – qui suit les 10 plus grandes sociétés informatiques par capitalisation boursière flottante cotées sur le NSE.

Cela en fait un fonds sectoriel et la fortune du secteur technologique déterminera en grande partie la performance de ce fonds. Après l’épidémie de Covid-19, le secteur de la technologie a connu une croissance régulière. Le verrouillage à travers les pays, les entreprises conduisant à des mouvements restreints placent l’économie numérique au premier plan.

Axis Technology ETF, étant un ETF, les parts seront négociées en bourse pendant les heures de négociation. De plus, il s’agit d’un fonds passif et répliquera l’indice qu’il suit. À l’échelle mondiale, les fonds passifs ont été le segment d’investissement à la croissance la plus rapide au cours des dernières années, car les investisseurs se sont habitués à leur simplicité et à leurs structures efficaces à faible coût.

En Inde également, l’investissement passif a gagné du terrain au cours des dernières années, principalement en raison d’une participation plus large des fiducies de retraite et d’une plus grande sensibilisation et maturité des investisseurs. Les fonds passifs sont essentiellement conçus pour suivre la performance d’un indice. Ils y parviennent en répliquant le portefeuille de l’indice sous-jacent. Cela permet aux fonds passifs d’offrir des portefeuilles transparents et à faible taux de désabonnement à un coût extrêmement bas pour les investisseurs.