Opportunité, obscurité, obstacles et secteur de la défense indien

Une photo montre des jawans de l’armée indienne debout en formation après avoir débarqué d’un avion de transport militaire sur une base aérienne avancée dans la région du Ladakh. (.)

Par Ajay Bedi

Le secteur de la défense indien offre d’énormes opportunités aux leaders mondiaux de l’industrie de la défense. Il promet un marché aussi gigantesque qui est toujours en évolution et qui parle de petits pas vers l’autonomie. Certaines réalisations sont louables, par exemple la fabrication et les essais réussis des avions de combat légers «TEJAS». Mais même après avoir réalisé cet exploit, ce secteur est considéré comme étant à un stade naissant, ce qui ressort des données d’exportation-importation et des statistiques de l’industrie de la défense à l’échelle mondiale.

Nous avons certains des blocs d’alimentation qui ont vu le jour à la fin des années 50 ou au début des années 60. Les détails sont les suivants:

Bien que nous fabriquions des articles de défense via des «unités du secteur public-PSU» comme

· HAL (création en 1940 mais le fonctionnement complet a commencé en 1964, fusion),

BEL (! 954- La production a commencé en 1956),

NAL (1959 à Delhi sous CSIR déménagé à Bangalore en 1960),

DRDO a été créé en 1958 en fusionnant l’Organisation des sciences de la défense et certains des établissements de développement technique

La première usine indienne de munitions peut retracer ses origines en 1712 lorsque la Dutch Ostend Company a créé une GunPowder Factory à Ichhapur.

Fondé comme le chantier naval Scandia en 1941, après la nationalisation en 1961, il est connu sous le nom de chantier naval Hindustan limité

Mazagon Dock Shipbuilders Limited.

Même après cinq décennies d’existence (après l’indépendance), ces agences ne nous ont pas fourni un produit qui pourrait être compétitif au niveau international. Nous avons eu des moments passionnants dans le passé, lorsque Hindustan Aeronautics Limited (HAL) a exporté six hélicoptères vers l’Équateur. Mais la gloire n’a pas duré longtemps car ces hélicoptères n’ont pas bien fonctionné et toute la question a été mêlée à des litiges. Nous proposons d’exporter les «missiles BrahMos» vers nos voisins d’Asie du Sud-Est, de la région du Golfe et des pays d’Amérique latine.

Nous avons toutes ces agences qui sont créées avec une devise d’autosuffisance, mais cette devise ou cet objectif semble toujours être un rêve tiré par les cheveux, malgré le soutien des gouvernements / régimes respectifs. Il est vraiment fascinant de comprendre pourquoi nous n’avons pas réussi à atteindre la stature autonome.

Essayons d’explorer les enjeux ou les contraintes.

Avant l’introduction des «Procédures de passation des marchés de défense-DPP» en 2002, les marchés de défense suivaient l’ancien système d’appel d’offres, qui était applicable à tous les secteurs dans tous les domaines. Cependant, l’initiation du DPP a envisagé comme une initiative qui aborderait et traiterait les problèmes spécifiques de la défense, et aiderait à accélérer le processus de passation des marchés, avec la plus grande transparence, l’éradication du red-tapisme, etc., mais cela n’a pas pris off, plus de bureaucratie s’est glissée, l’introduction de compensations a été considérée comme fournissant le stimulus nécessaire à la défense locale et à l’industrie auxiliaire, mais l’initiative ne donne pas non plus les résultats escomptés, au contraire, l’a rendue plus lourde et déroutante pour les fournisseurs participants, surtout les étrangers.

Le DPP évolue depuis sa création, mais le peaufinage de la politique «Offset» est plus répandu, les amendements et son interprétation ont laissé les utilisateurs et le public plus confus et perplexes que jamais auparavant, l’application du pourcentage est laissée sur les caprices de la Défense Offset Management Wing (DOMW) pas sur le quantum financier du projet.

Cela a été le cas de tous les comités ou recommandations des différents offices constitués pour aborder un problème particulier ou pour l’amélioration globale du système, mais nous ne sommes toujours pas autonomes et fortement dépendants des importations dans le secteur de la défense, de l’aviation ou de l’aéronautique.

Explorons les raisons:

Après l’indépendance, on a estimé que l’État obtiendrait l’approche monopolistique vis-à-vis de certains secteurs clés, la défense étant celle liée à la sécurité et à l’intégrité du pays, le secteur privé n’était pas impliqué dans la totalité, les entreprises du secteur public central (CPSE) – par le biais de ses neuf unités du secteur public de la défense (DPSU) – et de certaines usines d’ordonnances (OF) travaillant comme des bras étendus du DPSU. sous l’égide du premier Premier ministre indien Jawaharlal Nehru. Le secteur privé en a été tenu à l’écart, en raison de la sensibilité et des activités de haute technologie dans le secteur de la défense, le secteur privé n’a pas évolué techniquement et financièrement pour prendre une participation active dans ce secteur.

Mais progressivement, le secteur privé s’est extrêmement bien comporté dans les autres secteurs, où la participation de l’État n’était pas si active, avec le temps que le DPSU et les OF connexes sont devenus le type de responsabilité et il a considéré que ceux-ci représentent plus un fardeau que des actifs. dans le scénario donné. La prochaine refonte majeure de la politique industrielle pourrait être attribuée au gouvernement de Narasimha Rao en 1991, lorsqu’il a aboli le «système de licence-permis Raj». Ce qui a donné l’impulsion nécessaire à la lenteur de l’économie, qui est considérée comme la renaissance industrielle. Si de nombreux secteurs ont connu une croissance rapide, le secteur de la Défense n’a pas pu suivre le rythme des autres secteurs, en raison du problème d’héritage lié à ce secteur.

L’autre modification ou modification majeure de la politique concerne l’introduction des «Procédures d’approvisionnement en matière de défense – DPP» introduites en 2002, qui ont subi des changements à plusieurs reprises, mais qui continuent d’évoluer, donnent une impulsion à la branche de production nationale en pleine croissance et parviennent à une plus grande autonomie dans le secteur de la fabrication de matériel de défense. . Rôle majeur de la participation défini pour les MPME dans les corridors industriels de la défense. Un autre amendement majeur apporté dans le projet de DPP-2020, qui a été incorporé dans le DAP-2020 est le «Leasing», il aidera les collecteurs de maintenance et accélérera le délai d’exécution.

Mais depuis 2002, lorsque ces règles ont été introduites, nous n’avons pas été en mesure d’atteindre les résultats escomptés et de fournir le rythme requis pour la participation des acteurs nationaux dans le secteur de la défense. La raison que l’on pouvait voir est le peaufinage constant de la politique, qui a créé une incertitude dans l’esprit des investisseurs, en particulier de l’investisseur étranger. L’environnement stable et la politique d’investissement bien définie incitent la communauté des affaires à participer au développement d’un secteur. Malgré l’ouverture de 74% des IDE par la voie automatique, nous n’avons vu aucun investissement significatif venir.

L’autre exemple classique de politique de bascule a été observé avec l’introduction de la clause «compensations» dans la procédure d’approvisionnement en matière de défense (DPP) 2005. La politique a introduit une compensation de 30 pour cent dans les contrats d’une valeur supérieure à 3 milliards de roupies sous «acheter» et « acheter et fabriquer »des catégories. Mais dans MMRCA, ils ont introduit une clause de compensation de 50 pour cent qui a été vivement contestée par les fournisseurs participants. Avec le DAP-2020 nouvellement incorporé, le «paramètre de valeur de décalage» est à nouveau modifié et maintenant le décalage sera applicable dans tous les cas d’achat (global) avec un coût d’acceptation de nécessité (AoN) de 2000 crores ou plus, autre que tous les ab-initio Cas de fournisseur unique, y compris les achats basés sur IGA / FMS. Dans la catégorie Buy (Global), le fournisseur indien, s’il est impliqué, doit remplir les 30 pour cent des critères de «réglementation de la compensation», mais il a également déclaré que DAC est autorisé à autoriser une dérogation partielle ou totale au fournisseur étranger et indien, ce la discrétion s’appliquerait au cas par cas. Aucune compensation ne sera applicable dans tous les cas ab-initio de fournisseur unique, y compris les achats basés sur IGA / FMS (accord intergouvernemental / ventes militaires à l’étranger). Bien que le gouvernement ait mis ce pouvoir discrétionnaire pour éviter toute ambiguïté future, cela pourrait aussi soulever une certaine confusion sur l’applicabilité des clauses de compensation ou une certaine influence pourrait affecter l’interprétation de la loi.

Nous comprenons tous que la défense est un secteur intrigant et sensible, qui doit être traité de manière plus sensible. Tout changement, modification ou amendement doit être examiné en profondeur, en envisageant les avantages et les inconvénients de celui-ci immédiatement ou pour les années à venir. La période de gestation dans le secteur de la défense est vraiment longue, d’où une perspective à long terme.

L’approche holistique doit intégrer les problèmes opérationnels, les dangers et les étapes pour résoudre ces problèmes et préoccupations. Nous avons une énorme lacune dans l’approche d’entretien et de réparation. Bien que nous formions notre personnel pour la réparation de tout inventaire nouvellement acquis, cette formation initiale s’épuise avec le temps, même si le processus et les procédures stricts sont en place, mais quelque part l’aspect qualité de la formation est compromis tout en transmettant les connaissances à nos collègues. etc…

L’écart entre l’inventaire existant et celui que l’Inde aspire à obtenir est énorme. Nous devons élaborer une politique qui nous aide à nous diriger vers l’acquisition des dernières technologies. L’initiative Make in India est un pas dans cette direction. Le DAP-2020 récemment publié contient de nombreuses clauses qui nous aident à évoluer dans le sens de l’indigénisation. Il est important de trouver l’équilibre dans notre approche existante, où nous devons maintenir notre disponibilité pendant encore 5 à 7 ans, et également de nous procurer l’inventaire qui répond à nos besoins futuristes et de combler progressivement l’écart entre l’inventaire obsolète et actuel.

Le but de l’ICDP (Plan de développement intégré des capacités) est de garder un œil sur l’évolution de la technologie et de la comparer avec les besoins futurs respectifs des SHQ (quartier général des services), puis la mise en œuvre de deux plans quinquennaux, l’un simultané et l’autre définira à nouveau les besoins futurs. . Les plans ICDP nécessitaient l’approbation du Conseil d’acquisition de la défense (CAD) avant d’être promulgués. L’ICDP doit prendre en compte tous les aspects depuis la conception, la R&D, les ressources, etc., jusqu’au moment de sa mise en service. Cette approche est fortement orientée vers la production locale, mais dans le scénario actuel ou tel quel, nous sommes fortement dépendants des importations dans le secteur de la défense et de l’aviation. Nous avons besoin d’une approche concertée de longue date pour développer nos MPME privées dans ces secteurs ainsi que nos UPE associées.

(L’auteur est un consultant indépendant de l’industrie de la défense. Son adresse e-mail: ajaybed@gmail.com Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)