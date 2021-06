Opportunité pour Emerson contre l’Équateur

27/06/2021 à 08:12 CEST

La présence de l’azulgrana Emerson Royal, signé du Betis après que le Barça a exercé son droit de récupération, dans le onze titulaire de Brésil Cela pourrait être l’une des nouveautés que l’entraîneur ‘canarinha’, Tite, présentera son équipe pour le match de ce dimanche (23.00 h) contre Équateur au stade olympique Pedro Ludovico de Goiania.

Brésil, avec le billet pour les chambres déjà assurées et en tant que première du groupe, elle fera des rotations en pensant à la phase de traversée et, en plus de Emerson, le madridista pourrait avoir sa chance Vinicius Oui Douglas luiz (Aston Villa), qui n’a pas encore fait ses débuts. La ‘canarinha’, cependant, pense à la victoire pour ajouter le onzième d’affilée et aspirer à la marque de 14 d’affilée réalisée sous la direction de Mario Zagallo en 1997. Le Brésil, en revanche, a perdu Felipe sur blessure, remplaçant le joueur central de l’Atlético Léo Ortiz (Bragantino).

Le duel entre Brésiliens et Équatoriens est décisif pour les élèves de Gustavo Alfaro si tu ne veux pas dépendre de Venezuela-Pérou, qui se jouera en même temps au Mané Garrincha à Brasilia. L’Équateur et le « Vinotinto » sont à égalité à deux points et, s’ils perdent les deux, ce serait le « Tri » qui passerait au tour suivant à la différence de buts.

Les files d’attente probables

Le Brésil pourrait dater Ederson ; Emerson, Militao, Marquinhos, Lodi ; Fabinho, Douglas Luiz, Neymar ; Firmino, Vinicius et Gabigol.

L’Équateur le ferait avec Galindez ; Angelo Preciado, Arboleda, Hincapié, Estupiñán; Noboa, Caicedo, Franco, Díaz, Ayrton Preciado et Campana.

Le Chilien Roberto Tobar sera chargé de rendre la justice.

Le match se jouera au stade Olympique Pedro Ludovico de Goiania (23.00 heures).