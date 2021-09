Opportunités commerciales en Inde et en Colombie

Plus d’une trentaine d’entreprises indiennes se sont installées en Colombie, portées par les avantages offerts par le pays en tant que plateforme d’investissement

Par Cristhian A Salamanca García

L’Inde est un partenaire commercial et d’investissement important pour la Colombie. Malgré COVID-19, en 2020-21, la balance commerciale totale était de 1,731 million de dollars. La Colombie a exporté 795 millions de dollars vers l’Inde de produits tels que le pétrole et le charbon à coke, le bois, les déchets métalliques, les déchets d’aluminium, les polymères de chlorure de vinyle et l’or. Alors que l’Inde a exporté vers la Colombie 936 millions de dollars de produits tels que des produits chimiques organiques, des produits pharmaceutiques, du coton, des motos sous forme de CKD, des machines, des matières plastiques, de l’aluminium. Sur une décennie, l’IDE de l’Inde en Colombie s’est élevé à environ 1 milliard de dollars US dans le secteur manufacturier et les services à valeur ajoutée. L’environnement commercial entre les deux pays se vante de 13 accords bilatéraux dans de nombreux domaines qui ont jeté les bases d’une relation plus solide, tels que : promotion et protection des investissements, accord d’évitement de la double imposition, technologies de l’information, hydrocarbures, développement des affaires, y compris le dernier en date d’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques. Pourtant, il existe une opportunité de libérer le potentiel inexploité du commerce bilatéral entre la Colombie et l’Inde.

Près d’une trentaine d’entreprises indiennes se sont installées en Colombie, portées par les avantages offerts par le pays en tant que plateforme d’investissement. La Colombie bénéficie également d’une position géographique privilégiée, située dans la partie nord de l’Amérique du Sud, avec accès aux océans Pacifique et Atlantique, c’est une porte d’entrée vers la partie sud du continent, et est commercialement et culturellement un influenceur vers les pays du Centre des États-Unis et des Caraïbes, et fait partie du bloc commercial de l’Alliance du Pacifique. La Colombie offre également aux investisseurs des avantages en tant que plate-forme d’exportation, par exemple vers les États-Unis grâce à un accord de libre-échange (ALE), entre autres plusieurs ALE dont le pays dispose. C’est un pays politiquement stable, dont l’économie est toujours en croissance, et comme l’ont dit de nombreux hommes d’affaires, c’est un marché lucratif. Avec un régime de ZES compétitif qui accorde des avantages aux entreprises impliquées dans des activités de production ou de service, d’autres marchés peuvent être desservis, comptant une population autour de lui de près d’un milliard de personnes.

La présence constante d’entreprises colombiennes en Inde n’est pas encore une réalité. L’Inde génère de grandes opportunités dans plusieurs secteurs différents de son économie grâce à l’IDE (64 milliards USD en 2020). Des secteurs comme l’agroalimentaire, le prêt-à-manger, le secteur des services, les services aéroportuaires, la sécurité, le traitement de l’eau, les énergies renouvelables, les infrastructures urbaines et les services (traitement des déchets), les cosmétiques et les produits de luxe, pourraient intéresser le Colombien. entreprises. Il s’agit d’un appel aux entreprises ‘Multilatinas’ et ‘Global Latin’ de Colombie à venir en Inde et voir ce que le pays a à offrir. La croissance des produits et services en Inde peut être exponentielle.

Malgré la taille et les différences entre les deux pays, il existe des opportunités commerciales pour les deux parties, telles que :

Aliments et produits alimentaires : La population et le revenu par habitant croissants de l’Inde créeront une énorme demande de produits de haute qualité : fruits, légumes, céréales, légumineuses, jus, que les entreprises colombiennes produisent et avec lesquels les entreprises indiennes peuvent investir/s’associer.

La Colombie en tant que plaque tournante des produits et de la fabrication indiens : la localisation des chaînes d’approvisionnement et le nearshoring sont deux excellentes options pour couvrir le marché latino-américain depuis la Colombie dans le scénario actuel, où les prix des conteneurs sont très élevés et les restrictions constantes dues au covid-19.

ITeS : La Colombie s’est lancée dans une course pour s’imposer comme un hub technologique : la Silicon Valley latino-américaine, et l’Inde est un point de référence. les propres vallées technologiques de l’Inde comme Bengaluru et Hyderabad ; l’agence NITI Aayog, l’initiative Start-up India sont importantes à considérer. Selon le RBI, l’Inde a 100 licornes, tandis que la Colombie n’en a que deux. Mais avec la politique colombienne appelée « économie orange », le scénario est prometteur et évolue rapidement. Les IDE sont les bienvenus.

Médias et divertissement : la loi colombienne sur le cinéma offre des incitations fiscales aux sociétés de production étrangères : 40 % de remise en espèces sur les dépenses payées dans le pays pour les services cinématographiques et 20 % du montant payé pour les services logistiques.

Faire des affaires en Inde ou en Colombie n’est pas sans défis, dont certains peuvent sembler insurmontables au premier abord. Dans notre expérience à la Chambre de commerce Colombie-Inde, nous informons toujours les Indiens et les Colombiens sur la façon dont les barrières culturelles seront toujours là, et comment la flexibilité joue un rôle clé avec la patience dans les processus bureaucratiques et les cadres réglementaires.

(L’auteur est le directeur exécutif de la Chambre de commerce Colombie-Inde, avec plus de 10 ans d’expérience de travail entre l’Inde et la Colombie. Il est également un conférencier international sur des sujets tels que la gestion interculturelle, les affaires, le design, l’innovation et l’Inde. Opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)