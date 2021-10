Opportunités d’amélioration de l’énergie et de l’efficacité dans l’industrie textile

Le gouvernement indien a fait un pas décisif vers la domination du marché mondial du textile en introduisant récemment le programme d’incitation lié à la production.

Par Amit Kumar Singh Parihar et Divya Banerjee,

Le récent rapport du GIEC a établi l’insuffisance des efforts déployés pour maintenir l’augmentation de la température mondiale à une limite admissible de 1,5 °C. Alors que nous nous rapprochons de la COP26 pour discuter davantage de la voie à suivre pour accélérer l’action climatique, il est important de développer un consensus commun et rationaliser nos efforts vers l’objectif plus large de décarbonation. On ne peut nier la nécessité de rejoindre la course à zéro par tous les secteurs de la société, avec des engagements d’entreprises, de villes, d’États et de régions. La décarbonisation des chaînes d’approvisionnement est une opportunité majeure pour les nations de mettre leurs engagements en pratique, car elle offre une opportunité qui change la donne (Net-Zero Challenge: The supply chain Opportunities, 2021).

Selon l’indice Cushman & Wakefield (Global Manufacturing Risk Index – 2021), l’Inde est devenue la deuxième destination de fabrication préférée par rapport aux autres pays, y compris les États-Unis et la région Asie-Pacifique. La refonte de la chaîne d’approvisionnement induite par les technologies vertes aidera à s’adapter aux mesures d’atténuation du changement climatique. Le secteur industriel en Inde, étant le secteur le plus énergivore avec sa part de 42,7% (MoSPI, 2019) dans la consommation totale d’énergie, détient le deuxième potentiel le plus élevé de décarbonation. De plus, au sein des industries, l’industrie textile, qui contribue de manière significative à la croissance économique et à l’emploi, détient un potentiel important de décarbonation grâce à la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique et de technologies propres. L’Inde est le deuxième producteur mondial de textiles et de vêtements, également le cinquième exportateur de textiles et devrait croître à un TCAC de 12 % à l’avenir (IBEF, 2021). Après l’agriculture, le secteur ajoute 4% considérable au PIB du pays et est le deuxième plus grand générateur d’emplois avec environ 45 millions de travailleurs directs (Trends in Textile Engineering & Fashion Technology, 2018). L’industrie textile en Inde couvre l’ensemble de la chaîne de valeur de fabrication, de la fibre aux vêtements, constituée d’acteurs de toutes tailles, des grandes entreprises aux MPME et répartis dans des clusters dans tout le pays. Le gouvernement indien a fait un pas décisif vers la domination du marché mondial du textile en introduisant récemment le programme d’incitation lié à la production. Cette croissance peut être modernisée et accélérée tout en améliorant les moyens de subsistance de millions de personnes, grâce à l’utilisation d’énergies renouvelables décentralisées.

Cependant, l’industrie textile, y compris la production de tous les vêtements que les gens portent, contribue à environ 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre en raison de ses longues chaînes d’approvisionnement et de sa production à forte intensité énergétique (Banque mondiale, 2019). Les interventions de technologies propres dans le secteur contribueront à atténuer le changement climatique et aideront les industries à améliorer leur rentabilité globale, assurant ainsi la durabilité à long terme. La fabrication de vêtements décarbonée pourrait générer 90 millions de tonnes d’économies d’émissions de GES (Étude comparative de l’évaluation énergétique des industries de l’habillement, 2006).

Alors que les grandes industries textiles ont pris de l’avance en mettant en œuvre des interventions de technologies propres en raison de leur accès au régime PAT et de leurs engagements nets zéro, les MPME (micro, petites et moyennes entreprises) sont toujours confrontées à des obstacles techniques, financiers, institutionnels et sociaux. Pour relever les défis, une gamme d’initiatives impliquant le renforcement des capacités, des programmes de sensibilisation et des subventions financières organisées et soutenues par des institutions bilatérales et multilatérales. Cependant, certains des défis persistent et entravent la transition énergétique à grande échelle dans ce secteur en raison d’obstacles à l’accès au financement, d’incitations politiques inadéquates ainsi que d’un manque de connaissances techniques. L’amélioration de l’efficacité énergétique et la transition des combustibles fossiles vers les sources d’énergie renouvelables pourraient permettre de réduire les émissions d’environ 1 milliard de tonnes métriques en 2030 sur l’ensemble de la chaîne de valeur textile. (Mode sur le climat, 2020). Ainsi, il existe un besoin imminent de solutions évolutives holistiques et d’approches globales basées sur les écosystèmes qui tirent parti des partenariats multipartites afin de lutter contre la multitude d’obstacles qui affligent la transformation énergétique du secteur.

Ouvrir la voie à suivre : opportunités et approches potentielles

Les options technologiques potentielles pour décarboniser le secteur textile sont les chaudières économes en énergie, les systèmes de récupération de chaleur résiduelle, les contrôleurs de rapport air/carburant, les moteurs économes en énergie et les compresseurs. Cependant, l’adoption à grande échelle de ces solutions possibles nécessite les interventions suivantes :

Adoption d’une approche holistique pour réaliser une transition à grande échelle, qui garantit l’inclusion des aspects liés à la durabilité et à l’évolutivité des interventions.Activation et renforcement des écosystèmes locaux en garantissant des fournisseurs de technologies qualifiés, une assistance technique et une formation pour constituer une main-d’œuvre qualifiée axée sur l’autonomisation des femmes .Interventions politiques pour créer un environnement propice à l’efficacité énergétique et à l’adoption de technologies propres à grande échelle.Collaboration et partenariats verts : des efforts cohérents et alignés de toutes les parties prenantes entraînent une transformation accélérée. Les marques s’engagent activement avec les fabricants dans leur chaîne de valeur pour déployer des interventions de technologies propres à grande échelle. De même, les PME de tous les pôles industriels ont accès à une assistance technique et à un soutien à la démonstration pour une adoption sectorielle plus large des lampes torches. De telles mesures de collaboration peuvent être encore améliorées avec des partenariats verts qui rassemblent un échantillon représentatif d’acteurs de la technologie, du financement et de l’énergie. et investissement initial. Les interventions du programme impliquant les approches suggérées pourraient aider le pays à atteindre ses contributions déterminées au niveau national et ses ambitions nettes zéro tout en rendant les industries plus durables et plus résilientes. La transition vers un système basé sur l’énergie propre peut comporter des risques et surmonter les crises de demain, ce qui est l’un des principaux défis auxquels l’industrie et le gouvernement doivent aujourd’hui relever.

(Les auteurs sont de l’Institute for Sustainable Communities. Les opinions sont personnelles)

