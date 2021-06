Opportunités de gagner de l’argent en bourse ! Voici 5 conseils pour les nouveaux investisseurs en fonds communs de placement en actions

Voici quelques conseils pour que le parcours d’investissement soit fructueux pour les investisseurs en fonds boursiers.

Les indices boursiers atteignant de nouveaux sommets, la participation de nouveaux investisseurs devrait augmenter dans les prochains jours. Bien que la formule simple pour gagner de l’argent en bourse reste la même – acheter bas, vendre haut, c’est plus facile à dire qu’à faire. Il y a des investisseurs qui préfèrent jouer le jeu de l’attente et attendre que le marché baisse pour pouvoir acheter à bas prix. Parfois, le marché continue de monter et l’opportunité se perd. Mais, tout cela est généralement suivi par ceux qui ont une vision à court terme du marché ou qui investissent sans plan.

Pour un investisseur de détail, l’acheminement de l’épargne via des fonds communs de placement en actions convient le mieux, surtout lorsque les objectifs sont de nature à long terme. Pour les investisseurs en fonds communs de placement d’actions à long terme, tout moment pour investir est le bon moment, à condition qu’ils achètent le bon système de FCP et disposent d’un portefeuille diversifié. Voici quelques conseils pour que le parcours d’investissement soit fructueux pour les investisseurs en fonds boursiers.

1. Lier les investissements à l’objectif

Si vous êtes un nouvel investisseur qui est relativement nouveau, ayez un plan en place avant de commencer à investir. Combien par mois allez-vous investir et vers quels objectifs, cela devrait être clair dans votre esprit. Le montant que vous souhaitez épargner doit être ajusté en fonction de l’inflation afin d’éviter de sous-investir.

Vous pouvez commencer à épargner séparément en vue de vos objectifs qui pourraient être l’achat d’une maison dans 3 à 5 ans, les études des enfants dans les 15 à 18 ans ou même votre propre retraite dans près de 30 ans.

2. Construction du portefeuille

En tant que débutant dans les fonds communs de placement, effectuez votre premier investissement dans les fonds indiciels. Ils répliquent l’indice sous-jacent et sont moins volatils que tout autre fonds d’actions. Choisissez 2-3 schémas formant le cœur du portefeuille MF. Ajoutez des moyennes et des petites capitalisations en fonction de votre profil de risque et de l’horizon de vos objectifs. Évitez les fonds thématiques ou sectoriels à moins que vous ne puissiez les suivre, notamment en termes de politiques gouvernementales qui les affectent.

Optez pour des programmes de MF performants et constants qui ont généré des rendements supérieurs aux indices de référence sur le long terme. Ne vous contentez pas de regarder les performances à court terme du fonds, notamment sectorielles, pour trancher.

Comprenez l’objectif du programme, examinez au moins de près la « fiche d’information » du programme pour voir la structure du portefeuille – en termes de capitalisation boursière, d’allocation aux 5 principales industries et aux 5 principales actions, car les rendements découleront largement de ces facteurs. . Cette approche vous aidera également à diversifier votre portefeuille de MF.

3. Plans d’investissement systématiques (SIP)

Une meilleure approche pourrait consister à utiliser les plans d’investissement systématiques (SIP) où un montant fixe est débité de votre compte bancaire vers le régime MF chaque mois. De plus, vous pouvez déployer toute somme forfaitaire de préférence dans le même folio MF au fur et à mesure qu’il y a un excédent. Échelonner son investissement via SIP aide à rester discipliné, à éviter les tentations de comptabiliser des bénéfices ou de retarder les investissements en fonction des conditions du marché.

Jusqu’à ce que les objectifs soient dans au moins trois ans, gardez les fonds dans des programmes axés sur les actions. Par la suite, commencez à déplacer des fonds des actions vers des fonds de dette moins volatils afin de préserver le corpus pour atteindre l’objectif.

4. Révisez régulièrement

Outre le fonds indiciel, qui est un fonds passif, vous devrez peut-être revoir la performance des systèmes de FCP de votre portefeuille. Les fonds actifs dont la performance dépend du sens aigu du gestionnaire de fonds, entre autres facteurs, nécessitent un examen régulier. Vérifiez leurs performances par rapport à leurs pairs, aux références et aux rendements des catégories, et prenez les mesures appropriées.

5. Plans réguliers ou plans directs

Chaque régime MF aura deux options – un plan régulier et un plan direct. La différence est en termes de coût inférieur (ratio de dépenses) pour les plans Direct car ils doivent être investis directement sans l’aide d’un distributeur de MF. À plus long terme, le plan Direct permet d’économiser une part importante d’argent. Cependant, la sélection du régime de MF est la clé pour maximiser les avantages du plan Direct et peut donc ne pas convenir à tous les nouveaux investisseurs.

Faire un début

Pour un nouvel investisseur dans un fonds commun de placement, il est important de donner du temps à vos investissements. Certains des fonds actifs peuvent surperformer le marché tandis que d’autres ne le peuvent pas. Restez avec des acteurs cohérents uniquement lors de la sélection des fonds et ne regardez pas simplement leurs performances à court terme. Il pourrait y avoir une baisse significative de la valeur de votre fonds, comme nous l’avons tous vu en mars 2020. Les investisseurs qui ont choisi de rester et de ne pas sortir en ont profité à long terme. Enfin, n’oubliez pas de profiter de la baisse du marché et d’investir davantage lors de telles corrections. Il faut du temps pour que les résultats se manifestent, car les actions ont tendance à dériver vers le haut à long terme.

