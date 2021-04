Opportunités de trading pour le 19 avril 2021: Ouster (OUST)

Les stocks autonomes ont été tué au cours des dernières semaines.

Tout a commencé quand Waymo – L’unité de conduite autonome d’Alphabet, qui est largement considérée comme le leader de la technologie de conduite autonome – a annoncé le 2 avril que son PDG de longue date, John Krafcik, démissionnerait. Cette décision a été un choc et de nombreux observateurs de l’industrie l’ont considérée comme un signe que l’industrie de la conduite autonome est «bloquée» en ce moment.

Depuis lors, nous avons vu les actions autonomes tomber d’une falaise.

Principaux fabricants de LiDAR Luminar (NASDAQ:LAZR) et Aeva (NYSE:AEVA) sont tous deux en baisse de plus de 20% depuis le 2 avril, tandis que l’introduction en bourse d’hier d’une entreprise de camions autonomes TuSimple (NASDAQ:TSP) n’a pas réussi à impressionner.

Mais voici le truc…

La conduite autonome est toujours l’avenir – et c’est un avenir à venir.

Oubliez la démission de Krafcik. C’est plus le signe que Waymo cède son avance dans l’industrie de la conduite autonome que le ralentissement de l’industrie. Mes relations dans l’industrie me disent que Waymo – autrefois le leader incontrôlé des audiovisuels – perd rapidement du terrain en raison d’une mauvaise gestion et d’un manque d’innovation matérielle. La démission de Krafcik est un signal de ces luttes.

Ce n’est pas un signal de la perte de vitesse de l’industrie audiovisuelle.

En fait, c’est tout le contraire qui se produit. En dehors de Waymo, toutes les autres entreprises du secteur de la conduite autonome prennent de l’ampleur.

Luminar vient de signer un accord avec le plus grand constructeur automobile chinois, SAIC, pour ses capteurs LiDAR. Velodyne a récemment signé un accord de vente de cinq ans avec ThorDrive pour utiliser ses capteurs LiDAR dans des tracteurs de soutien au sol pour le fret et les bagages. Aeva a débauché un cadre de longue date de l’équipe Waymo. L’entreprise de technologie autonome Aurora s’est associée à Volvo en mars pour fabriquer des camions entièrement autonomes pour l’Amérique du Nord.

Ne fais pas d’erreur. L’industrie audiovisuelle est chauffer. Pas retour au calme.

Alors ne vous laissez pas tromper par la récente action des prix des actions autonomes. Pour les investisseurs à long terme, la faiblesse récente est une opportunité d’achat en or.

Aujourd’hui, nous allons vous parler d’une telle opportunité d’achat en or dans une société LiDAR sous le radar dont la technologie LiDAR «numérique» potentiellement révolutionnaire est largement sous-estimée par Wall Street. À partir des niveaux actuels, ce stock de technologies autonomes peut offrir le potentiel de hausse le plus élevé de tous les noms dans l’espace audiovisuel.

Pionnier de la «révolution numérique» des capteurs LiDAR

Vous vous souvenez des caméras «analogiques» de la vieille école?

C’étaient des machines grosses, maladroites et coûteuses qui étaient compliquées à utiliser car elles contenaient tellement de composants matériels différents. Sans oublier que pour retirer le film de ces caméras, il fallait une salle de cinéma ou un voyage au Costco local.

Mais les appareils photo «numériques» modernes sont tout à fait le contraire. Ils sont petits. Ils sont élégants. Ils sont bon marché. Ils sont faciles à utiliser. Et vous pouvez facilement transférer des photos et des vidéos d’eux vers votre ordinateur, parfois via une simple connexion par cordon et plus souvent par un transfert cloud.

Que s’est-il passé?

Les caméras ont été numérisées.

Plus précisément, les ingénieurs ont compris comment prendre toutes les fonctions exécutées par les composants matériels hérités d’une caméra analogique et les «programmer» dans une puce CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Ces puces CMOS sont devenues le «cerveau» des caméras – et aujourd’hui, les caméras ne sont que des puces CMOS, des boîtiers et des objectifs.

La même chose s’est produite dans les smartphones. Des ordinateurs. Presque tous les appareils électroniques grand public. Ils étaient tous énormes avec des tonnes de composants matériels. Désormais, ils sont tous petits, avec une puce CMOS exécutant la plupart des opérations.

Une petite entreprise de technologie autonome du nom de Expulsion (NYSE:ÉVINCER) parie sur le fait que cette même tendance à la numérisation des appareils électroniques grand public menée par CMOS se manifestera dans le monde du LiDAR.

Les LiDAR d’aujourd’hui sont des appareils analogiques. Ce sont de gros systèmes laser qui comprennent des centaines, voire des milliers de composants discrets, tous travaillant ensemble pour créer un capteur AV ultra-complexe.

Les problèmes qui s’y trouvent, bien sûr, sont doubles – et ce sont exactement les mêmes problèmes que ceux rencontrés par les caméras analogiques et les téléphones analogiques: Taille et Coût.

Avec autant de composants matériels, les systèmes LiDAR actuels sont assez gros… et assez chers. Si gros et si coûteux, en fait, que presque tous les initiés de l’industrie conviennent qu’avant que ces capteurs ne soient largement adoptés parmi les voitures et les camions, ils devront devenir beaucoup plus petits et moins chers.

Une façon de le faire est ce que font Luminar, Aeva et d’autres, qui consiste simplement à améliorer la technologie sous-jacente des systèmes LiDAR analogiques et à tirer parti des économies d’échelle pour réduire les coûts.

Mais Ouster pense que c’est une solution à court terme – et à long terme, Les systèmes LiDAR seront construits sur des puces CMOS.

Ainsi, la société a créé le premier et leader mondial LiDAR numérique basé sur des puces CMOS qui ne comprend que trois technologies intégrées: un récepteur numérique SoC, une matrice laser VCSEL et quelques micro-optiques.

Le résultat est un système LiDAR qui fonctionne presque aussi bien que les systèmes LiDAR analogiques, mais qui est nettement plus petit et moins cher. Luminar peut installer un LiDAR avant dans une voiture pour environ 1 000 $. Pour le même prix, Ouster peut équiper une voiture avec cinq capteurs LiDAR numériques différents.

C’est pourquoi Ouster a accumulé 500 clients de plus de 40 pays, dont 200 dans l’entonnoir de production. L’opportunité de vente dans l’entonnoir client s’élève actuellement à 11 milliards de dollars.

Pourtant, la capitalisation boursière d’Ouster n’est que de 1,3 milliard de dollars…

C’est clairement un société LiDAR sous-estimée avec un LiDAR numérique potentiellement révolutionnaire qui – à tout le moins – verra une adoption considérable pour ses avantages en termes de coûts et, tout au plus, redéfinira tout l’espace audiovisuel.

Et c’est pourquoi nous pensons que l’action Ouster semble être une excellente opportunité lors de la récente effondrement du secteur de l’auto-conduite.

A la date de publication, Luke Lango ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Le nouveau rapport quotidien sur les actions 10X: précision de 98,7% – Gains jusqu’à 466,78%. Le tout nouveau bulletin d’information très controversé d’InvestorPlace… fait vibrer l’industrie… vous propose une recommandation d’actions révolutionnaire chaque jour de négociation… livré directement dans votre boîte de réception. Précision de 98,7% à ce jour – Gains jusqu’à 466,78%. Maintenant, pour un temps limité … vous pouvez entrer pour seulement 19 $. Cliquez ici pour découvrir comment.