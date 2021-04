Opportunités de trading pour le 23 avril 2021: Nano Dimension (NNDM)

L’une des clés pour libérer la richesse générationnelle sur le marché boursier consiste à identifier les mégatendances d’investissement avant que ils émergent.

C’est pourquoi nous sommes optimistes sur le Electronique imprimée en 3D l’espace en ce moment.

Il y a beaucoup de battage médiatique à Wall Street en ce qui concerne les imprimantes 3D appliquées au prototypage de pièces et à la fabrication de pièces fonctionnelles très complexes. Mais peu de gens parlent de la façon dont l’impression 3D pourrait révolutionner l’industrie électronique …

Ce manque de battage médiatique (et de sensibilisation) autour de l’électronique imprimée en 3D est votre opportunité.

Parce que, ne vous y trompez pas, l’impression 3D a un énorme potentiel remodeler fondamentalement la façon dont le monde fabrique l’électronique au cours des prochaines années, en commençant par la façon dont nous fabriquons des cartes de circuits imprimés (PCB).

Les PCB sont ces petites «cartes» vertes avec des motifs, des boîtes et des fils que vous trouvez dans pratiquement n’importe quel appareil électronique dans le monde. Ces petites cartes contiennent des circuits électroniques multicouches qui alimentent les appareils électroniques.

Les PCB sont, à toutes fins utiles, les éléments constitutifs du monde de l’électronique. Si nous voulons que nos appareils électroniques fonctionnent, nous avons besoin de PCB pour les alimenter – et plus nos appareils électroniques deviennent complexes, plus nous devons rendre leurs PCB.

C’est un problème, uniquement parce que le processus de fabrication conventionnel des PCB est déjà très complexe, très coûteux, très lent et très désuet.

Les fabricants d’électronique grand public doivent souvent sous-traiter la production des PCB, payer une grosse commande minimum pour ces PCB et attendre des jours ou des semaines pour que ces PCB reviennent. Sans oublier que dans l’externalisation de la production de PCB, ces sociétés partagent leur propriété intellectuelle avec des tiers et sont contraintes par les capacités de production du fabricant de PCB.

C’est un processus horrible. Et, à mesure que les PCB deviennent plus complexes, ce processus de fabrication de PCB ne fera que devenir plus lourd.

L’impression 3D offre une solution à ce terrible processus…

En théorie, l’impression 3D peut être utilisée pour «imprimer» rapidement et à moindre coût des PCB en quelques heures seulement, selon votre propre calendrier, selon votre propre budget, sans partager aucune propriété intellectuelle ni être limité par la capacité de production de quelqu’un d’autre.

C’est une solution de rêve qui, théoriquement, pourrait améliorer considérablement le processus de fabrication de PCB dans le monde.

Le problème, cependant, est que l’impression 3D de PCB est un problème d’ingénierie extrêmement complexe que personne n’a résolu.

Jusqu’ici…

Aujourd’hui, nous allons vous parler d’une petite start-up d’impression 3D qui a mis au point une technologie révolutionnaire exclusive pour produire de manière rentable et rapide des PCB utilisables. C’est la première technologie de ce type au monde – et si cette société peut faire évoluer cette technologie qui change le monde, le cours de son action va absolument monter en flèche au cours des prochaines années.

Électronique imprimée en 3D: la prochaine grande industrie

L’industrie de l’électronique imprimée en 3D a un leader sans égal: Nano dimension (NASDAQ:NNDM).

Nano Dimension est une société d’électronique de fabrication additive (AME) de 1,8 milliard de dollars qui ouvre la voie en matière de fabrication d’imprimantes 3D pour imprimer des appareils électroniques, en particulier des PCB.

La position de leader de l’entreprise est due à sa propriété phare Libellule Système d’impression 3D LDM, qui représente le premier et le seul système de précision au monde à produire des circuits imprimés multicouches professionnels.

Comme indiqué précédemment, les PCB sont complexes. Très, très complexe. Ce sont des circuits multicouches avec des milliers de connexions entre divers composants.

L’impression de ces circuits imprimés complexes a été, pendant des décennies, impossible, principalement en raison de la difficulté d’imprimer plusieurs couches de matériaux électriquement conducteurs et diélectriques à une résolution suffisamment élevée qui convient à l’électronique professionnelle.

Nano Dimension a cependant développé une technologie révolutionnaire qui transforme le impossible dans possible.

Le système DragonFly LDM de la société utilise des encres nano-conductrices et diélectriques liquides propriétaires pour imprimer simultanément des couches conductrices et diélectriques en même temps, permettant ainsi une impression complète d’un PCB multicouche à haute résolution.

Sur la base de nos recherches, il s’agit de la première technologie au monde capable d’imprimer efficacement des circuits imprimés multicouches de qualité industrielle.

C’est un gros problème.

Cela signifie que tout ce que Nano Dimension doit faire au cours des prochaines années, c’est transformer cette technologie révolutionnaire en une série d’outils largement utilisables, et la société va fondamentalement remodeler la façon dont le monde fabrique des circuits imprimés – car, dans la pratique, Nano Dimension Le système DragonFly est plus rapide, moins cher, plus personnalisable et plus protégé IP que l’ancien processus de fabrication de PCB.

Certes, il y a énormes risques d’exécution ici. Nano Dimension n’a vendu que 61 systèmes au cours des trois dernières années et ne devrait réaliser que 5 millions de dollars de ventes cette année, principalement parce que sa technologie n’est pas prête à être largement commercialisée …

Mais ces risques d’exécution sont plus que compensés par la énorme potentiel de hausse en stock Nano Dimension.

Il s’agit d’une entreprise de 1,8 milliard de dollars. Le marché des BPC atteint une valeur de plus de 70 milliards de dollars. Nano Dimension repose sur une technologie révolutionnaire qui pourrait perturber tout ce marché.

À long terme, vous parlez d’une opportunité de revenus potentiellement de plusieurs milliards de dollars, qui pourrait facilement se traduire par une valorisation de plus de 10 milliards de dollars…

Et c’est pourquoi – si vous êtes optimiste sur la révolution de l’impression 3D – vous devriez envisager de prendre une position dans l’action Nano Dimension aujourd’hui.

