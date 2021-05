Opportunités de trading pour le 24 mai 2021: Metromile (MILE)

L’un des meilleurs moyens d’obtenir d’énormes rendements à long terme sur le marché consiste à acheter le premier leader d’une industrie qui est en tête de la première manche à être déracinée par les données.

Avouons-le, le monde‘s la dépendance aux données augmente de façon exponentielle. Et il en va de même pour tous les avantages qui en découlent.

Les produits et services basés sur les données créent constamment des expériences utilisateur supérieures qui sont beaucoup plus pratiques et puissantes que leurs anciens titulaires.

Amazon (NASDAQ:AMZN), Google (NASDAQ:GOOGL,GOOG), Netflix (NASDAQ:NFLX), Tesla (NASDAQ:TSLA), Facebook (NASDAQ:FB)…

La liste se rallonge de plus en plus.

Cela nous amène au secteur de l’assurance…

Le marché de l’assurance est apparemment allergique au changement et aux perturbations technologiques depuis des décennies. En bref, les conducteurs sont regroupés dans une «classe» et sont tous facturés au même tarif dans cette classe.

Si l’on considère que 35% des conducteurs parcourent plus de la moitié des kilomètres et causent plus de la moitié des pertes, l’opportunité d’innovation semble évidente.

Les généralisations radicales faites aujourd’hui dans la tarification et la vente des régimes d’assurance existants sont au mieux inefficaces. C’est une industrie mûre pour l’innovation et les activités axées sur les données.

Nous l’avons déjà dit… le modèle traditionnel de vente d’assurance est capitalistique, lent et inefficace. C’est vrai… C’est nul.

Les choses qui craignent ne durent pas. Finalement, ils sont remplacés.

Dans le secteur de l’assurance, ce remplacement se produit actuellement.

Les consommateurs se réchauffent à l’idée de souscrire une assurance en ligne. Il y a dix ans, une enquête Comscore a révélé que seulement 35% des gens envisageraient d’acheter une police d’assurance automobile en ligne. Mais les temps ont changé et une enquête JD Power 2020 a révélé que 90% des consommateurs sont prêts à souscrire une assurance en ligne.

L’industrie de l’assurance est enfin en train de se refaire une beauté technologique attendue depuis longtemps, et les consommateurs l’attendent.

Les implications ici sont énormes.

Et cette mégatendance basée sur les données est juste de commencer.

Aujourd’hui, nous allons vous parler d’une entreprise de cet espace qui commence à profiter de la prochaine vague de disruption numérique. En fin de compte, nous pensons que cette entreprise pourrait être connue sous le nom de «State Farm of the future».

Dites “au revoir” à la tarification générale

Métromile (NASDAQ:MILE) crée un marché de paiement à l’utilisation qui exploite les capteurs et les mégadonnées pour tarifer plus précisément les primes d’assurance.

Nous sommes généralement optimistes envers les entreprises qui exploitent les mégadonnées pour lutter contre les inefficacités de leurs titulaires et nous avons l’impression que Metromile fait exactement cela.

Le processus ici est simple…

Les acheteurs d’assurance ne sont plus regroupés en «classes», mais sont facturés individuellement en fonction d’un taux dynamique utilisant des censeurs et des kilomètres parcourus. Vous n’avez plus besoin de payer une prime pour les autres conducteurs de votre classe accumulant tous les miles et les coûts.

Metromile souligne qu’il s’agit d’abord d’une entreprise de science des données. Et comme pour toutes les entreprises de science des données… plus de données conduit à de meilleurs modèles, conduit à de meilleurs produits. C’est pourquoi nous aimons Metromile en tant que pionnier sur ce marché.

Ils se sont imposés comme une entreprise à forte marge dans le secteur de l’assurance et ont donné la priorité à l’économie de leur unité par rapport à la croissance à ce jour. Nous pensons que cela a jeté les bases d’une opportunité unique, car la société est sur le point de lancer une expansion rentable à l’échelle nationale au cours du second semestre 2021.

Au cours des prochaines années, Metromile devrait être en mesure de tirer parti de ses avantages tarifaires. Si la direction continue d’exécuter ce plan, Metromile ne fera qu’élargir son avance en tant que «top dog» dans cet espace.

Heureusement, nous pensons que Metromile a les liquidités et l’équipe en place pour faire exactement cela. L’équipe est empilée dans tous les domaines avec des diplômés de Harvard et de Stanford. Cadres C-suite avec une expérience dans toutes les entreprises concernées… Google, Uber, Progressive, SoFi, SAP, Salesforce et plus encore.

Ne fais pas d’erreur. Acheter des actions de Metromile aujourd’hui pourrait être comme acheter Tesla ou Facebook dans ses premières manches de croissance.

Lorsque vous apportez des données à un secteur qui est bloqué depuis des décennies, vous libérez de la valeur à tous les niveaux pour les fournisseurs et les consommateurs. Il est inévitable que quelqu’un domine cet espace alors que les assureurs hérités sont laissés pour compte.

Metromile est le premier leader sans égal sur ce marché – et pourtant, la société vaut moins d’un milliard de dollars aujourd’hui.

Donc, si vous recherchez un jeu potentiellement explosif sur une toute nouvelle mégatendance axée sur les données, vous devriez envisager de prendre une position dans l’action Metromile dès aujourd’hui.

