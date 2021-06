Opportunités de trading pour le 25 juin 2021 : Logitech (LOGI)

in

Les taureaux sont de retour cette semaine…

Bien que nous ne nous attendions pas à ce que le cycle actuel de volatilité se termine tout de suite, nous convenons qu’il existe de nombreuses opportunités intéressantes dans les hauts volants qui atteignent à nouveau le support.

Nous vous recommandons de profiter de cette dynamique à court terme en ouvrant une transaction en Logitech (NASDAQ :LOGI).

LOGI est l’un de nos favoris car il est fondamentalement sous-évalué.

Contrairement à certains des soi-disant « actions pandémiques », LOGI est positionné pour maintenir ses gains grâce à la tendance à long terme du travail/apprentissage à domicile.

L’action a pris un coup au cours des deux dernières semaines alors que le marché s’est vendu, mais nous nous attendons à ce que le support se maintienne dans la fourchette de 120 $ à 121 $.

Nous aimons cette position parce que le marché accorde trop d’attention au ralentissement de la croissance (par rapport aux chiffres de la pandémie de 2020) et ne prend pas correctement en compte l’augmentation des marges.

La direction de LOGI s’attend à ce que les ventes de cette année soient à peu près les mêmes que l’année dernière, ce qui en dit long compte tenu de la demande gonflée créée par la crise du COVID-19.

Cependant, ce qui devrait maintenir le titre en hausse cette année, c’est sa capacité à générer des liquidités grâce à une efficacité accrue.

Nous nous attendons à ce que les investisseurs continuent de se concentrer sur des actions génératrices de trésorerie comme celle-ci, ce qui devrait faire remonter les prix à des sommets proches de 140 $ par action avant les bénéfices fin juillet.

Pour en profiter, nous vous recommandons de vendre pour ouvrir un nouveau put write sur LOGI.

Nous préférons une expiration à la mi-juillet, car cela nous donnera de solides revenus d’options et laissera suffisamment de temps pour que le commerce se déroule.

Et nous fixons notre prix d’exercice au niveau de support qui a été formé par les plus hauts précédents de février, car nous nous attendons à ce que ce niveau se maintienne jusqu’à l’expiration.

À la date de publication, John Jagerson & Wade Hansen ne détenaient (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

