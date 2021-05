Opportunités de trading pour le 26 mai 2021: Apple (AAPL)

Nous sommes encouragés par le fait qu’après un week-end de nouvelles sur la hausse des salaires (dans le bas de l’échelle), les traders semblent à nouveau modérer leurs anticipations d’inflation.

Nous pensons que les craintes concernant l’inflation et la hausse des taux d’intérêt sont exagérées en ce moment, ce qui a maintenu les entreprises technologiques sous-évaluées.

Nous pensons toujours que nous devons être prudents et flexibles quant à nos positions dans la technologie.

Mais pour l’instant, c’est une bonne opportunité pour des profits rapides.

Pomme (NASDAQ:AAPL) se consolide dans la fourchette de 124 $ à 126 $ depuis près de deux semaines, et nous pensons qu’un plancher proche de 123 $ est très susceptible de se maintenir jusqu’en juin.

Bien que nous soyons encore un peu préoccupés par la volatilité du secteur en juin, le risque de chute de l’AAPL sous le support semble être très faible.

Nous vous recommandons de profiter de ce support et de vendre pour ouvrir une nouvelle écriture de vente sur le stock.

Nous fixons notre prix d’exercice au niveau de support de 123 $ que nous avons identifié, et nous allons avec une date d’expiration fin juin pour obtenir une meilleure prime à l’avance.

D’un point de vue fondamental, même si la croissance des salaires est une préoccupation pour l’inflation de nuire au secteur, la concentration sur les consommateurs d’AAPL devrait compenser ces dommages par une demande et un volume de ventes accrus.

Profiter de cela avant la prochaine ronde de résultats fin juillet nous donne également suffisamment de temps pour potentiellement obtenir plus d’une ronde de revenus de l’AAPL si l’action rebondit à court terme.

À la date de publication, John Jagerson & Wade Hansen ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

