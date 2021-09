Opportunités d’investissement à des niveaux boursiers sans précédent et comment gérer la volatilité

Il s’agit d’un environnement favorable pour les actions en général, et en particulier pour les secteurs de l’énergie et de la finance, les moyennes capitalisations américaines et les entreprises exposées à la réouverture économique.

Grâce à une forte croissance économique et à une croissance prometteuse des bénéfices des entreprises, les actions mondiales ont atteint de nouveaux sommets. Bien qu’une certaine volatilité ne soit pas exclue, vous devez être prêt à tout moment pour protéger votre portefeuille de tout choc brutal. Les sociétés de qualité et établies avec des valorisations raisonnables afficheront une tendance haussière sur le long terme, même après des épisodes de baisse et de correction. L’exposition aux bons secteurs et thèmes jouera également un rôle dans les rendements du portefeuille au fil du temps. Toute correction peut être considérée comme une opportunité d’achat d’actions américaines et d’ETF pour un investissement à long terme. De nouveaux thèmes et une rotation sectorielle sont déjà en cours et attraper le cycle tôt peut être à votre avantage.

UBS Chief Investment Office (CIO) dans ses mises à jour trimestrielles sur les perspectives d’investissement, s’attend à ce que la croissance reste forte car il prévoit une croissance mondiale de 6,2% en 2021 et 5,1% en 2022 et une politique monétaire qui restera souple.

L’action de la Fed plus tard dans le mois sera un événement très surveillé bien qu’une grande partie des attentes ait peut-être déjà été absorbée par les cours des actions. UBS dans le rapport déclare : « La Réserve fédérale, qui est susceptible d’annoncer son intention de réduire progressivement l’assouplissement quantitatif au quatrième trimestre, s’est efforcée de souligner qu’elle resterait dépendante des données et que le début de la réduction n’implique aucun un calendrier particulier pour les augmentations des taux d’intérêt.

Cela crée un contexte fondamental favorable pour les actions, et nous continuons de recommander aux investisseurs d’acheter sur les marchés et les secteurs les mieux placés pour sortir de cette période de forte croissance mondiale.

Bien sûr, un contexte d’actions mondiales à des niveaux record et de taux d’intérêt à des niveaux record est difficile pour de nombreux investisseurs, et les débats sur le chemin par lequel l’économie mondiale revient à la « normale » contribueront à la volatilité, même si la Fed a engagé à gérer ce processus avec soin.

UBS Chief Investment Office donne ses perspectives sur les actions et même les secteurs à surveiller tout en restant à l’écart de certains secteurs. Outre les soins de santé, il existe certains thèmes à long terme sur lesquels USB CIO est optimiste. Continuer à lire.

Achetez les gagnants de la croissance mondiale

Nous avons probablement dépassé le pic des taux de croissance du PIB en glissement annuel, mais la croissance et l’inflation devraient rester élevées, grâce aux dépenses de consommation, au réapprovisionnement des détaillants et aux mesures de relance monétaire et budgétaire. Cela devrait conduire à une croissance soutenue des bénéfices : nous visons une croissance de 42 % des bénéfices des entreprises mondiales cette année et de 9 % en 2022. Nous pensons que c’est un bon environnement pour les actions en général, et en particulier pour les secteurs de l’énergie et de la finance, -caps, et les entreprises exposées à la réouverture économique. En revanche, nous constatons une hausse limitée pour des secteurs comme l’industrie, l’immobilier et la consommation de base.

Rechercher des opportunités dans le domaine de la santé

Nous pensons que le secteur de la santé offre une combinaison attrayante de caractéristiques défensives et de croissance à long terme, combinant une demande relativement inélastique et des moteurs structurels à long terme attrayants. Le secteur a tendance à surperformer après le pic des indicateurs économiques. Les produits pharmaceutiques sont l’industrie la plus défensive du secteur, tandis que les actions des technologies médicales sont davantage axées sur la reprise post-COVID-19. Les thèmes transformationnels tels que les technologies de la santé et les thérapies génétiques offrent une exposition à une croissance structurelle à plus long terme. Nous pensons que les investisseurs devraient tous les inclure dans leurs portefeuilles.

Investir dans des thèmes à long terme

Au-delà de la santé et du développement durable, la transformation numérique de secteurs allant des transports à la fabrication et aux services financiers se poursuit. Nous voyons une opportunité particulière dans la mobilité intelligente et l’automatisation, dans les entreprises bénéficiant de la croissance de l’univers des actifs numériques, et dans la cybersécurité, un catalyseur clé de l’automatisation et de la numérisation.

