La deuxième plus grande banque des États-Unis, Bank of America (BoA), estimerait qu’El Salvador pourrait avoir beaucoup à gagner de sa dernière incursion dans Bitcoin (BTC).

Plus précisément, le profil Twitter officiel du gouvernement du Salvador a publié une capture d’écran du rapport de la Bank of America sur les perspectives de croissance économique du Salvador pour 2021. Et les facteurs qui aideraient l’économie à se redresser.

Selon le rapport, le fort capital politique du président Nayib Bukele et la grande popularité de son gouvernement sont des atouts précieux qui peuvent aider le Salvador à faire face à un ajustement budgétaire majeur. Et ainsi, stabiliser les finances publiques et maintenir la confiance des marchés.

Les opportunités que Bank of America voit pour le Salvador avec l’adoption de Bitcoin

En ce sens, Bank of America a souligné certaines des opportunités que les Salvadoriens auront lorsque le pays commencera à utiliser la crypto-monnaie.

Les envois de fonds des travailleurs pourraient bénéficier de coûts de transaction inférieurs. « L’idée est que Bitcoin pourrait être utilisé comme intermédiaire pour le transfert transfrontalier. » Numérisation financière avec une torsion progressive. Plus de 70% de la population adulte du Salvador n’a pas de compte bancaire. Par conséquent, « la démocratisation de l’accès aux paiements électroniques, via Bitcoin, a un aspect progressif. » L’adoption de Bitcoin comme monnaie légale est une opportunité de donner aux consommateurs plus de choix et d’adopter l’innovation. Faire plus d’affaires avec des entreprises américaines. En outre, avec les mineurs de Bitcoin, les fabricants de guichets automatiques, entre autres types d’entreprises.

À cet égard, la banque a souligné que les envois de fonds représentent 24% du produit intérieur brut de la nation d’Amérique centrale. Mais une part considérable va aux frais de transaction.

« L’utilisation de Bitcoin pour les envois de fonds pourrait potentiellement réduire les coûts de transaction. Par rapport aux canaux de transfert traditionnels ».

Fait curieux, selon une enquête récente, cela indique que plus de la moitié des Salvadoriens n’étaient pas intéressés à recevoir des envois de fonds en Bitcoin.

Les trois piliers selon la BoA

À cet égard, sous le titre « Avec un grand pouvoir politique vient une grande responsabilité budgétaire », la Bank of America a construit une prévision optimiste basée sur trois piliers.

El Salvador, sceller un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) d’ici la fin septembre. On estime qu’il parviendra à l’accord d’ici la fin septembre, une croissance économique plus rapide par rapport aux prévisions initiales. La BoA a révisé à la hausse les prévisions de croissance de l’économie et estime que le PIB salvadorien augmentera jusqu’à 12% en 2021 et jusqu’à 3% en 2022, l’amélioration de la performance budgétaire.Le Salvador pourrait croître jusqu’à 12%

Selon Bank of America, El Salvador pourrait croître jusqu’à 12% en 2021. « Nous avons révisé nos prévisions en raison de données récentes. Le Salvador est notamment l’un des cinq pays d’Amérique latine où le PIB trimestriel a retrouvé ses niveaux d’avant la pandémie, pour le premier trimestre de 2021.

« Nous avons récemment révisé à la hausse nos prévisions de croissance du PIB pour 2021, à 12 % (au lieu de 6 %) ». « 2021 présentera probablement le taux de croissance le plus élevé de l’histoire du Salvador, du moins par rapport aux données disponibles (de 1980 à aujourd’hui), dépassant les 7 % observés en 1992 ». – @BankofAmerica pic.twitter.com/gScPLLBp9Y – Nayib Bukele (@nayibbukele) 1er août 2021

« 2021 aura probablement le taux de croissance le plus élevé de l’histoire du Salvador. Du moins par rapport aux données disponibles. Dépassant les 7% observés en 1992 ».

Cependant, ces variables optimistes concernant l’économie d’El Salvador pourraient être inversées par plusieurs facteurs. Par exemple, une possible annulation des négociations du Fonds monétaire international sur l’accord, la détérioration des relations avec les États-Unis, d’éventuels problèmes de gouvernance et d’indiscipline fiscale. Aussi, une augmentation du salaire minimum et l’adoption du Bitcoin comme monnaie légale.

Pour conclure, la grande popularité du président Nayib Bukele peut-elle contribuer à une reprise économique plus rapide ? Laissez votre avis dans la zone de commentaire.

Je termine avec cette phrase d’Ernesto Sábato : « Ce qui est admirable, c’est que l’homme continue de se battre et de créer de la beauté au milieu d’un monde barbare et hostile.

