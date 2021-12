Oprah accueille le petit-fils de Gayle King avec le chant ‘Lion King’, ‘Circle of Life’

Lire du contenu vidéo

Oprah sait comment célébrer la naissance d’un enfant … avec un chant assez impressionnant tout droit sorti de « Le Roi Lion! »

Oprah, Stedman et divers êtres chers se sont perchés sur le porche de son domaine de Montecito pour accueillir Roi Gaylele petit-fils de 3 mois, Luca. Parmi les chants… dès la chanson d’ouverture de « Lion King »… « The Circle of Life ».

Alors que le groupe étirait ses cordes vocales, la fille de Gayle, Kirby Bumpus, et son mari Virgile Miller marcha longuement avec l’enfant puis le présenta à O.

Vous entendez Oprah saluer l’enfant… « Je sais que vous attendiez. Vous attendiez de me voir. J’ai attendu de vous voir. » Elle embrasse Luca sur la main avec joie.

Gayle, curieusement, était absente. Tout ce qu’Oprah a dit, c’est que sa meilleure amie ne respectait pas toutes les règles pour son Noël COVID. Oprah a déclaré: « Tous ceux qui passent Noël chez moi doivent être vaccinés, boostés, testés et mis en quarantaine. » On ne sait pas sur quel élément Gayle a échoué.

Il semble que Gayle sera là tardivement, car Oprah a déclaré: « C’était le jour de la sortie de notre bulle et nous savions que nous devions organiser une célébration de bienvenue pour Baby Luca, qu’aucun de nous n’avait encore rencontré! » Puis elle a ajouté… « sa grand-mère @gayleking lui a manqué mais elle nous rejoindra une fois qu’elle aura terminé la police ! »

Kirby et Virgil se sont mariés au domaine d’Oprah à Montecito, et maintenant ils sont venus avec leur premier-né… le cercle de la vie.