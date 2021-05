Oprah: La vie privée est le droit de ne pas être empiété, “ la vie privée ne signifie pas le silence ” ⋆ .

En regardant The Me You Can’t See, vous pouvez ressentir le récit et la conversation qu’Oprah et le prince Harry veulent avoir, et c’est une grande conversation. Ce n’est pas une conversation basée sur une seule question avec une seule réponse par oui ou par non. Il s’agit de la façon dont l’esprit humain fonctionne et traite les traumatismes. Ils montrent comment une personne atteinte de maladie mentale peut guérir et fonctionner, et ce qui peut être fait pour traiter le chagrin, la colère, la peur, l’anxiété et la dépression. L’émission est montée autour d’une conversation un peu récente entre Oprah et Harry alors qu’ils discutent de la santé mentale et de ce qu’ils ont tous deux appris de leurs propres voyages. C’est honnêtement une série intéressante simplement parce que je ne suis pas vraiment au courant de quoi que ce soit d’autre sur le réseau, le câble ou un service de streaming premium: une conversation nuancée, sans vraies «réponses», sur la santé mentale.

Du point de vue des potins, la collaboration entre Oprah et Harry a été extrêmement fructueuse. Oprah connaît le jeu, elle sait ce qu’elle fait et elle comprend le pouvoir qu’elle a. Quand elle soutient à plusieurs reprises Meghan et Harry, elle leur prête un niveau de soutien qu’ils n’ont franchement jamais eu au Royaume-Uni. Quand elle va sur CBS This Morning ou Today Show et les défend, c’est incroyablement important pour beaucoup de gens. Oprah était à l’émission Today Show vendredi pour parler de l’émission, et elle a été interrogée sur la critique de «pourquoi Harry parle-t-il autant s’il a demandé la vie privée ???» Les gens disent que c’est une sorte de “gotcha”. Ce n’est pas. Oprah l’a fustigé aussi:

Sur la confidentialité: «Vous savez, je demande la confidentialité et je parle tout le temps. Donc, je pense que pouvoir avoir une vie dans laquelle vous n’êtes pas envahi par des photographes, ou des personnes qui volent au-dessus de votre tête, ou qui envahissent votre vie, est ce que chaque personne veut et mérite – ne pas être envahi et envahi. C’est ce que les gens manquent. La vie privée ne signifie pas le silence. » Sur les regrets des Sussex: “Ils n’ont partagé aucun regret avec moi”, a déclaré Winfrey. «J’ai compris ce qui leur était arrivé et je voulais que le reste du monde reparte pour pouvoir répondre à la question: ‘Pourquoi sont-ils partis?’ Et je pense qu’au moment où cet entretien a été fait, les gens ont compris.

Oui. La vie privée ne signifie pas le silence. Les gens assimilant la vie privée au silence montrent leurs mains: ce sont les gens qui n’ont jamais voulu que Harry et Meghan racontent leurs histoires, jamais. Ils voulaient abuser, subjuguer, rabaisser, dénigrer et salir Meghan et Harry, puis les faire taire et les effacer. J’ai aussi ri de «ils n’ont partagé aucun regret avec moi» – pas de merde. L’interview des Sussex plus The Me You Can’t See est le coup de grâce. Harry était comme “oh vous blâmez toujours Meghan pour tout, ici, laissez-moi vous dire ce qui se passait vraiment, dans mes propres mots f-king, et Meghan n’est même pas là.”

