Oprah montre un certain «respect» pour Jennifer Hudson dans une interview sur le biopic d’Aretha .

L’icône et la force qui étaient Arétha Franklin a peut-être changé en 2018, mais ses décennies d’excellence musicale et son histoire d’activisme perdurent. Transmettre la femme complexe derrière tout cela était la tâche ardue qui Jennifer Hudson devait remplir le rôle de Franklin dans le prochain biopic Respect.

Le biopic, retardé d’un an par la pandémie de COVID-19, sortira le 13 août.

Hudson s’est assis avec Oprah Winfrey pour en parler dans un spécial OWN, OWN Spotlight : Oprah et Jennifer Hudson, diffusé le 20 juillet à 22h. Il sera également disponible sur Discovery + le 21 juillet et via l’application WatchOWN.

Hudson, qui joue dans le film avec Marlon Wayans qui joue le premier mari de Franklin, Ted Blanc, dit que même si elle a été triée sur le volet par Franklin pour le rôle, il a quand même fallu une préparation pour pouvoir habiter la chanteuse légendaire.

“C’était différent pour moi parce que nous venons de deux époques complètement différentes. Parce que dans les années 60, les femmes n’avaient pas de place pour s’exprimer, pour parler », a déclaré Hudson à Winfrey. « C’est une autre époque. Donc pour moi, entrer, être de l’époque d’où je viens, on a l’habitude d’avoir de grandes personnalités et de prendre de la place. Il a donc fallu du temps pour savoir comment elle prenait de la place… ou pas. Alors gardez à l’esprit qu’elle était une PK ou une fille de prédicateur.

Hudson a poursuivi: “Eh bien, je viens de l’église et c’est aussi un certain air qui va avec, à garder à l’esprit.”

Oprah est intervenue pour dire que le père de Franklin, le pasteur de Detroit Rev. CL Franklin, était une figure religieuse renommée de l’époque qui était un conseiller du révérend Dr. Martin Luther King. Il est représenté dans le film par Forêt Whitaker. Hudson dit qu’elle devait être consciente de cela ainsi que du rôle que Franklin elle-même a joué en tant qu’activiste au cours des presque six décennies de sa carrière.

« Vous devez considérer toutes ces choses pour trouver qui elle était, pour découvrir pourquoi elle était comme elle était. Toutes ces questions étaient dans mon esprit », a déclaré Hudson.

Tel que rapporté par leGrio, Franklin a été choisi par Franklin pour la jouer dans le biopic, en préparation avant qu’elle ne décède à l’âge de 76 ans après une bataille privée contre le cancer du pancréas.

Lorsque Franklin est décédé, Hudson a tweeté :

“Je n’ai pas de mots”, a-t-elle écrit. “Je dirai qu’en m’apprenant votre vie, vous m’avez tellement appris sur la vie et m’avez appris la mienne.”

Je n’ai pas de mots, alors je vais laisser la reine le dire ! Mais je dirai qu’en m’enseignant votre vie, vous m’avez tellement appris sur la vie et m’avez appris la mienne. Je n’oublierai jamais ceux-là… https://t.co/4gQfz1OTrb – Jennifer Hudson (@IAMJHUD) 16 août 2018

Hudson a chanté “Amazing Grace” aux funérailles somptueuses de Franklin plus tard ce mois-ci.

Oprah et Hudson ont également discuté de la carrière d’Hudson, de son éducation dans l’église et de son impact sur sa musique et sa vie. Hudson a expliqué comment apprendre à jouer du piano pour incarner Franklin l’a aidée à trouver une nouvelle dimension dans son approche de son métier.

Regardez les extraits de l’émission ci-dessous :

