Oprah Winfrey a été violée dans son enfance par des parents proches – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le présentateur populaire, Oprah Winfrey, a déclaré qu’elle avait été violée par son cousin, son oncle et d’autres membres de sa famille pendant son enfance, jusqu’à l’âge de 14 ans.

Oprah Winfrey a décidé de partager son horrible expérience d’agression sexuelle alors qu’elle n’était qu’une enfant. Cela a été révélé après que Lady Gaga ait fait de même dans l’épisode de la série The Me You Can’t See.

La présentatrice de 67 ans a parlé dans l’émission des abus sexuels dont elle a été victime lorsqu’elle n’était qu’une enfant, par ses proches.

«À 9, 10, 11 et 12 ans, mon cousin de 19 ans m’a violée. Il ne savait pas ce qu’était le viol. Il n’était certainement pas au courant du mot. Je n’avais aucune idée de ce qu’était le sexe, je n’avais aucune idée d’où venaient les bébés, je ne savais même pas ce qui m’arrivait. “

Oprah a également révélé qu’elle avait été maltraitée par son oncle et d’autres membres de sa famille jusqu’à l’âge de 14 ans, lorsqu’elle est tombée enceinte. Par conséquent, elle a été envoyée vivre avec son père. Le bébé est mort dans les deux semaines suivant sa naissance.

C’est alors qu’elle a accepté qu ‘«une fille n’est pas en sécurité dans un monde plein d’hommes». C’est pourquoi Winfrey considère qu ‘”il est urgent de raconter l’histoire, d’avoir la possibilité de dire pour que tout le monde puisse entendre:” C’est ce qui m’est arrivé “.”

La présentatrice a également rappelé dans l’interview Today que sa grand-mère était dure avec elle «comme beaucoup de parents noirs pendant cette période». Et que ce manque d’affection était quelque chose qu’il devait surmonter.

Information de: KAZE