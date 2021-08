Oprah Winfrey a levé le voile sur une conversation privée avec Meghan Markle: “Dites-moi vos intentions” | Royale | Nouvelles

Les allégations portées par le prince Harry et Meghan Markle dans leur entretien avec Oprah Winfrey en mars provoquent toujours des tensions au sein de la famille royale. Il a été affirmé que la reine ne s’était pas “appropriée” des allégations de racisme faites par Meghan plus tôt cette année, alors que la dispute entre le duc et la duchesse de Sussex et la famille royale est ravivée. Les dernières allégations d’une rupture royale émergent dans un épilogue de la biographie sur Harry et Meghan, “Finding Freedom”, écrit par Omid Scobie et Carolyn Durand.

Meghan et Harry ont toujours déclaré que les auteurs avaient écrit le livre sans leur coopération, mais les affirmations pourraient néanmoins aggraver les relations entre les Sussex et The Firm.

La duchesse de Sussex a allégué que des inquiétudes avaient été soulevées au sein du cabinet au sujet de la couleur de peau d’Archie avant sa naissance, et a également déclaré qu’elle s’était vu refuser de l’aide au milieu de ses problèmes de santé mentale.

Oprah a révélé en avril qu’elle avait parlé en privé à Meghan avant l’interview pour établir ce que la duchesse voulait de l’interview.

Elle a déclaré: “Chaque fois que je fais des interviews avec quelqu’un pour quelque chose d’important, j’ai une conversation avec eux avant.

“Je n’ai pas vu Harry et Meghan auparavant, mais je leur ai envoyé un texto et leur ai dit que l’intention est très importante pour moi, dites-moi quelle est votre intention, afin que nous puissions être alignés sur notre objectif.

“Et notre intention commune était la vérité. Ils voulaient pouvoir raconter leur histoire et la raconter d’une manière qui leur permette d’être aussi véridique que possible.”

Oprah a ajouté qu’elle était déconcertée par l’impact de l’interview et a été surprise que Meghan soit allée “jusqu’au bout” avec ses accusations.

La star de la télévision américaine a ajouté : “Je n’avais aucune idée que cela aurait l’impact retentissant que cela a eu et continue d’avoir. J’ai fait beaucoup de préparation pour cela.”

Elle a également défendu la “véridique” Meghan.

Après la diffusion de l’interview, Buckingham Palace a publié une déclaration disant qu’elle était « attristée » par les allégations, mais a ajouté que « certains souvenirs peuvent varier ».

Cette déclaration est abordée dans des extraits de “Finding Freedom” – le livre affirme que la déclaration “n’est pas passée inaperçue”.

Le mois dernier, l’éditeur du livre HarperCollins a déclaré que l’épilogue de l’édition de poche partagera: “Dans les coulisses de l’interview révolutionnaire de Harry et Meghan avec Oprah, les détails du déménagement du couple en Californie (et) les divers efforts philanthropiques et commerciaux des Sussex ont été impliqués depuis leur déménagement et ce qui va arriver avec Archewell Productions.”

Il comportera également: “Les défis continus auxquels le couple est confronté en ce qui concerne la vie privée et la presse britannique (et) le chagrin que le couple a ressenti à la suite de la mort du prince Philip.”

Le Sun rapporte également que M. Scobie a affirmé qu’Harry blâmait son père, le prince Charles et son frère, le prince William, d’être tombés à “posséder” leur part dans la querelle qui a suivi.

Le livre affirme qu’une conversation entre Harry et son frère à l’extérieur de la chapelle de Windsor était leur “première conversation en face à face en près de 15 mois”.

Le livre ajoute qu’ils ont eu “au moins deux autres conversations” lors de son voyage de retour.

Il aurait également parlé brièvement avec son père Charles, mais le livre affirme que les problèmes entre les deux sont restés “non résolus”.