Oprah Winfrey a surmonté un viol à l’adolescence

Oprah Winfrey a décidé de ne pas se marier ni d’avoir d’enfants, une décision qu’elle n’a jamais regrettée.

Voici ce que vous devez savoir :

Oprah a eu un bébé à l’adolescence après avoir été violée et le bébé est décédé peu de temps après sa naissance.

Oprah a survécu à de graves abus physiques et sexuels et a été violée dans son enfance. Quand elle avait 14 ans, elle a découvert qu’elle était enceinte et plus tard a donné naissance à un petit garçon. Tragiquement, le garçon n’a vécu que deux semaines. Elle a dit à David Letterman dans un rapport rédigé par l’Irish Examiner qu’elle pleurait le bébé, mais qu’elle le considérait comme un nouveau départ.

« J’ai enterré tous mes sentiments à ce sujet », a-t-il déclaré. « J’ai vraiment senti que la vie de ce bébé, ce bébé qui est venu au monde et qui est parti, m’a vraiment donné une nouvelle vie. C’est comme ça que je l’ai traité moi-même. »

Il a poursuivi en disant que s’il pouvait changer quelque chose à propos de son passé, il ne le ferait pas. Ses expériences l’ont aidée à développer une profonde empathie, ce qui l’a aidée à réussir dans sa carrière.

« Je ne changerais rien à mon voyage », a-t-il déclaré.

« Nous recherchons tous la même chose », a-t-il poursuivi. «Je sais ce que c’est que d’être mal-aimé. Cela m’a permis de m’en servir comme tremplin pour générer une grande empathie pour les gens ».

Oprah a pensé à avoir des enfants, mais a réalisé combien elle devrait sacrifier pour être une bonne mère et n’a aucun regret

Dans le passé, Oprah avait prévu de se marier et d’avoir des enfants, et a même acheté une maison avec un espace réservé aux futurs enfants. Mais ensuite, elle a créé The Oprah Winfrey Show et a réfléchi aux sacrifices qu’il faudrait pour fonder une famille. Ce sont en partie ses entretiens avec des gens qui lui ont fait prendre conscience de l’ampleur du sacrifice qu’il aurait à faire.

« Je me suis dit : « Wow, je parle à beaucoup de personnes souffrant de pannes d’électricité. Ils les avaient parce qu’ils avaient des mères et des pères qui n’étaient pas conscients de la gravité de ce travail », a-t-il déclaré, selon The List. « C’est pourquoi, tout au long de mes années, j’ai eu un grand respect pour les femmes qui choisissent d’être à la maison avec leurs enfants, parce que je ne sais pas comment faire ça toute la journée. Personne ne donne à ces femmes le crédit qu’elles méritent. »

Elle a poursuivi en disant qu’elle n’avait aucun regret et qu’une partie de son travail avait comblé un vide maternel dans sa vie.

« Je ne le regrette pas. Je pense également qu’une partie de la raison pour laquelle je ne le regrette pas est que j’ai pu fonder l’Oprah Winfrey Girls Leadership Academy en Afrique du Sud », a-t-elle déclaré. « Ces filles remplissent ce vide maternel que j’aurais peut-être eu. »

