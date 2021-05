Oprah Winfrey déconcerté par le prince Harry dans le nouveau projet documentaire “ Qu’avez-vous dit?! ” | Royal | Nouvelles

L’animatrice de l’émission de discussion aux États-Unis a déclaré qu’elle parlait du projet au prince Harry lorsqu’il a proposé de l’aider. Oprah Winfrey s’est exclamée à l’offre d’aide du duc de Sussex. Harry parlera de ses «voyages et luttes en matière de santé mentale» dans sa série tant attendue.

S’adressant au Ellen Show, Oprah a déclaré: «Il est tout simplement fantastique.

«Dès le premier instant, nous avons eu une conversation sur les deux problèmes les plus importants au monde. Je lui ai posé la question et il a dit, le changement climatique et la santé mentale.

«J’ai commencé à lui parler de la série sur laquelle je travaillais.

«Alors que je me retournais pour m’éloigner, il a dit: ‘Eh bien, si jamais tu as besoin d’aide avec cette série’. J’ai dit, qu’est-ce que tu viens de dire? Ai-je besoin d’aide?

Harry a subi le traumatisme de perdre sa mère âgée de 12 ans et a parlé de passer près de deux décennies à “ne pas penser” à sa mort avant de finalement obtenir de l’aide après une période de “chaos total”.

Dans une déclaration pour marquer le lancement de la série, The Me You Can’t See, le duc a déclaré: «Nous sommes nés dans des vies différentes, élevés dans des environnements différents et, par conséquent, nous sommes exposés à différentes expériences.

«Mais notre expérience commune est que nous sommes tous humains.

«La majorité d’entre nous est confrontée à une forme de traumatisme, de perte ou de chagrin non résolue, qui est et est très personnelle.

“Pourtant, l’année dernière nous a montré que nous sommes tous dans le même bateau, et j’espère que cette série montrera qu’il y a du pouvoir dans la vulnérabilité, la connexion dans l’empathie et la force dans l’honnêteté.”

Harry et Mme Winfrey sont co-créateurs et producteurs exécutifs du projet pour Apple, qui s’est lancé il y a quelques années sur le marché du streaming TV pour s’attaquer à Netflix et Amazon, et qui sera présenté en première le 21 mai sur Apple TV +.

Apple a déclaré que la série verrait le duc et la reine du chat “guider des discussions honnêtes sur la santé mentale et le bien-être émotionnel tout en s’ouvrant sur leurs parcours et leurs luttes en matière de santé mentale”.

La superstar de la pop Lady Gaga et l’actrice Glenn Close seront présentées dans les documentaires, Gaga étant déjà apparu dans une vidéo avec le frère de Harry, le duc de Cambridge, parlant de la lutte contre la stigmatisation autour de la santé mentale.

La série documentaire se concentrera sur la maladie mentale et le bien-être mental et vise à inciter les téléspectateurs à avoir une conversation honnête sur les défis auxquels les gens sont confrontés et sur la façon de se doter des outils nécessaires pour s’épanouir.

Mme Winfrey a déclaré: «Aujourd’hui plus que jamais, il y a un besoin immédiat de remplacer la honte entourant la santé mentale par la sagesse, la compassion et l’honnêteté.

“Notre série vise à susciter cette conversation mondiale.”

Harry et Meghan ont fait une série d’allégations au sujet de la famille royale lorsqu’ils ont été interrogés par Mme Winfrey plus tôt dans l’année.