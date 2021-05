Oprah Winfrey et le prince Harry animeront une série sur la santé mentale – El Sol de México

Oprah Winfrey et le prince Harry seront les présentateurs de “Le moi que tu ne peux pas voir”, une série documentaire Apple TV + sur la santé mentale.

La société de technologie présentera en première le 21 mai cette production à laquelle elle a également participé Lady Gaga, Glenn Close, Zack Williams et la boxeuse Virginia Fuchs, entre autres invités confirmés ce lundi par la compagnie de la pomme mordue.

“Maintenant, plus que jamais, il y a un besoin immédiat de remplacer la honte entourant tout ce qui concerne la santé mentale par la sagesse, la compassion et l’honnêteté”, a déclaré Winfrey dans un communiqué.

Selon Apple, les producteurs du format ont eu la supervision de 14 spécialistes et organisations de différents parties du monde pour parler de traitements et de thérapies.

La série présentera également les témoignages de personnes d’âges, de sexes et de conditions socioculturelles différents, a ajouté la plate-forme.

«Nous sommes nés avec des vies différentes, nous sommes élevés dans des environnements différents et, par conséquent, nous sommes exposés à différentes expériences. Mais notre expérience commune est que nous sommes tous humains», a déclaré le prince Harry.

Il s’agit de la deuxième collaboration entre Winfrey et le petit-fils de la reine Elizabeth II après l’interview médiatique que lui et son épouse, Meghan Markle, ont donnée au présentateur début mars.

Le duc et la duchesse de Sussex ont été les protagonistes d’une grande controverse lorsque, dans cette conversation, Markle a accusé la maison royale britannique de racisme, a souligné le palais de Buckingham pour avoir perpétué des mensonges sur Harry et elle-même, et a admis qu’elle avait des pensées suicidaires en raison de la pression qui a souffert.

Ce n’est pas le seul projet audiovisuel du mariage, qui depuis son séjour en Californie a encore intensifié ses liens avec Hollywood.

Le couple produira pour Netflix “Heart of Invictus”, une série documentaire sur des membres des forces armées qui ont subi des accidents ou souffrent de maladies.