Oprah Winfrey lève le voile sur les premiers commentaires de Harry sur la nouvelle émission – Duke a sauté sur le hasard | Royal | Nouvelles

Elle a déclaré à CBS This Morning: “Dès le premier moment où j’ai eu une conversation avec le prince Harry, quels étaient ses deux problèmes les plus importants auxquels le monde était confronté, et il a dit:” Changement climatique et santé mentale “.

“Et j’ai commencé à lui parler de cette série que je faisais avec Apple TV +.”

Harry, a rappelé Mme Winfrey, a répondu: “Si jamais vous avez besoin d’aide avec cette série, faites-le moi savoir.”

Mme Winfrey, parlant de sa surprise et de son incrédulité, a poursuivi: «Qu’est-ce que j’ai pensé quand il s’est porté volontaire?

“Ma première pensée initiale a été, oh, ouais. C’est comme,” déjeunons un jour “.”