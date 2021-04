Oprah Winfrey Network annonce l’initiative OWN Your Health ⋆ .

* LOS ANGELES – PROPRE: Réseau Oprah Winfrey, le principal réseau pour les femmes noires, a annoncé aujourd’hui sa toute première initiative OWN YOUR HEALTH, une campagne en partenariat avec des leaders de l’équité en santé pour fournir des outils et des ressources qui permettront aux femmes noires de s’approprier leur santé en 2021 et au-delà.

OWN YOUR HEALTH vise à apporter une prise de conscience, une éducation, des ressources et un sens de la communauté pour répondre aux problèmes de santé uniques auxquels les femmes noires sont confrontées aujourd’hui. Cette campagne multiplateforme est conçue pour inspirer et encourager le PROPRE public à se donner la priorité, à elle-même, à sa santé et à son bien-être. OWN YOUR HEALTH s’appuie sur le succès de la toute première campagne pro-sociale de OWN OWN YOUR VOTE, une initiative bipartisane d’inscription et de vote qui s’est associée à des organisations locales et nationales de droits de vote lors des élections de 2020.

OWN YOUR HEALTH mène avec un récit et une action puissants explorant la gamme complète de la santé mentale, physique et sociale / émotionnelle en lançant de nouvelles initiatives chaque trimestre, avec des messages, un impact et des outils qui sont informés, éducatifs, pertinents et à jour avec les derniers développements en ce qui concerne la santé et le bien-être. La campagne offre également aux partenaires de la marque OWN des opportunités de soutenir avec des ressources et des options pour des modes de vie plus sains.

Des informations clés de l’Institut national de la santé et de la Johns Hopkins School of Public Health, entre autres, montrent que les femmes noires ont des taux plus élevés de nombreuses maladies, notamment l’hypertension, le diabète, le cancer du sein, les accidents vasculaires cérébraux et le lupus, ce qui est souvent attribué à un manque. d’accès aux prestataires de soins locaux, moins de dépistages précoces pour la prévention et manque de soins de suivi appropriés. De plus, les disparités en matière de santé des Noirs existent souvent en raison du racisme systémique au sein du système de santé américain, de la ségrégation raciale des quartiers et du stress chronique lié au racisme. Ces problèmes font suite à une année d’anniversaires tragiques et traumatisants, de COVID-19 et d’un manque de fournisseurs de soins de santé et de spécialistes noirs, qui ne sont que quelques considérations clés affectant les résultats de santé, le manque d’équité en santé dans le statut socio-économique, la confiance et les erreurs de diagnostic en la communauté noire. Avec ces problèmes à l’esprit, la campagne OWN YOUR HEALTH se concentre sur les aspects physiques, mentaux et sociaux / émotionnels de la santé pour et au sujet des femmes noires.

OWN YOUR HEALTH se concentre sur trois piliers clés affectant la santé des femmes noires:

Prévention proactive – y compris les dépistages de routine, la nutrition, l’éducation sanitaire et la responsabilisation. Le non-dit – y compris la fertilité, la maternité, la santé sexuelle et relationnelle, la santé financière des traumatismes et les traitements. Superwoman – source de pression que vivent régulièrement de nombreuses femmes noires – l’obligation de projeter une image de force et de supprimer les émotions, de résister à accepter de l’aide ou à admettre sa vulnérabilité et à donner la priorité à la prestation de soins aux autres

Les principaux leaders de l’équité en santé qui agissent à titre de conseillers dans le cadre de l’initiative OWN YOUR HEALTH comprennent:

Directeur de la diversité de l’American Psychological Association, psychologue clinicien et professeur adjoint de clinique à Yale, PDG et fondateur Integrated Wellness

Dre Michelle A. Albert, MD, MPH

Professeur de médecine et cardiologue, doyen associé des admissions, Université de Californie à San Francisco

Président, Association des cardiologues noirs

Président désigné, American Heart Association (7/1/21)

Révérend Shavon Arline-Bradley, MPH, MDiv

Directeur fondateur, REACH Beyond Solutions

Cofondateur, Health Equity Cypher

Dre Joia Adele Crear-Perry, MD, FACOG

OBGYN et fondateur et président, National Birth Equity Collaborative

Dr Pamela Oliver, MD, FACOG

OBGYN et vice-président exécutif de Novant Health, président du Novant Health Physician Network

Révérend Tawana Thomas-Johnson

Vice-président de la diversité et de l’inclusion, American Cancer Society

Dre Melicia Whitt-Glover, PhD

Directeur exécutif inaugural, Council on Black Health

Président et chef de la direction, Gramercy Research Group, Winston-Salem, Caroline du Nord

Veuillez consulter les informations supplémentaires sur le conseil consultatif OWN YOUR HEALTH ICI.

«Chez OWN, nous nous efforçons toujours de rencontrer notre public là où elle se trouve et de répondre à ses besoins. Cette initiative importante soutient et autonomise les femmes noires, et il n’a jamais été aussi essentiel d’utiliser notre vaste plateforme pour s’assurer qu’elles disposent des outils et des ressources nécessaires pour améliorer leur santé et leur bien-être. a déclaré Tina Perry, présidente OWN. «Le COVID-19 et le mouvement pour la justice raciale ont également souligné la nécessité d’une réforme politique urgente pour équilibrer les disparités qui existent dans les soins de santé pour les femmes noires et nous sommes impatients de travailler avec notre éminent conseil consultatif sur cette campagne qui soutiendra et élèvera notre communauté. » BROUILLON

source: PROPRE