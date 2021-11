OpTic et Envy complètent la fusion, formant OpTic Texas

Les deux plus grandes organisations de Call of Duty fusionnent pour créer OpTic Texas.

Après des semaines de spéculation, la fusion entre OpTic Gaming et Envy a été confirmée, aboutissant à la formation d’OpTic Texas. La nouvelle équipe alignera une liste de Seth « Scump » Abner, Brandon « Dashy » Otell, Anthony « Shotzzy » Cuevas-Castro et Indervir « iLLeY » Dhaliwal.

OpTic Texas commence

Cette nouvelle fusion verra les marques OpTic Chicago et Dallas Empire retirées de la Call of Duty League alors qu’elles fusionnent pour n’en faire plus qu’une. Cela signifie également que le spot CDL de Chicago a été acheté par Envy. Par conséquent, il doit être vendu avant le début de la saison CDL, sinon nous pourrions voir une ligue de 11 équipes.

Plus grand que Dallas. Bienvenue à OpTic Texas. @scump @DashySZN @Shotzzy @iLLeYYY pic.twitter.com/1AdeP8q1mP – OpTic Texas (@OpTicTexas) 8 novembre 2021

La nouvelle équipe de Scump, Dashy, Shotzzy et ilLeY concourent ensemble depuis le début de Vanguard et cherchera à prendre d’assaut le CDL au début de la saison. Scump, Dashy et Shotzzy participent actuellement à l’événement 20K Code Red Warzone ce soir, qui peut être regardé ici.

Changez de langue en utilisant ces codes : EN, ES, ZH-CN, ZH-TW, DE, RU, KO, BN, DA, NL, TL, FI, FR, HI, ID, IT, JA, JW, NO, PL, PT, RO, SV, TA, TH, TR, VI