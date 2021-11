OpTic Gaming et Cloud9 vont loin, OpTic remporte une réinitialisation de support passionnante

OpTic Gaming et Cloud9 offrent une finition spectaculaire au premier tournoi en ligne officiel HCS.

La Halo Championship Series (HCS) a ouvert sa saison Halo Infinite avec une compétition exceptionnelle. Au total, 406 équipes se sont engagées dans le premier tournoi en ligne nord-américain de l’année. Une poignée d’entre eux appartiennent à certaines des organisations d’esports les plus réputées au monde.

FaZe Clan, Sentinels, OpTic Gaming et Cloud9 ne sont que quelques-unes des nombreuses équipes cherchant à lancer Halo Infinite au sommet de la chaîne alimentaire. Ce qui s’est passé pendant deux jours de compétition n’aurait pas pu être mieux écrit. Les meilleures équipes ont duré jusqu’à la fin, et la grande finale s’est soldée par un marathon de remise à zéro entre OpTic et C9.

Voyons comment le premier tournoi de classement s’est déroulé alors que le voyage vers le HCS Raleigh se poursuit.

Cloud9 et OpTic’s Path to the Finals

C’est l’heure du coup d’envoi de la grande finale ouverte du @HCS Raleigh ! @OpTic peut-il réinitialiser le support contre un @Cloud9 invaincu ? Rejoignez-nous en direct 👇https://t.co/e5eEldZtkm | https://t.co/zEAg7RP3Em pic.twitter.com/ySQeYAD2IJ – Halo Esports #HCS (@HCS) 22 novembre 2021

Cloud9 a semblé intouchable pendant la majeure partie du tournoi HCS Open Series. Ils sont restés invaincus pendant une grande partie du week-end, ont battu OpTic dans la tranche supérieure et ont atteint la grande finale sans résistance. Après avoir perdu contre C9, OpTic Gaming a envoyé Spacestation Gaming, G2 Esports, eUnited et Sentinels dans le groupe d’élimination en route vers un match revanche contre Cloud9 en finale.

OpTic Gaming avait une tâche difficile devant eux. Ils ont d’abord dû remporter trois des cinq matchs contre Cloud9 dans une série pour forcer une réinitialisation du support.

Grande Finale

C’EST PAS ENCORE TERMINÉ. RÉINITIALISATION DU SUPPORT. #OpTicHalo pic.twitter.com/MQKZcgR5BT – OpTic Gaming™ (@OpTic) 22 novembre 2021

Cloud9 a commencé fort, obtenant une victoire étroite 3-2 sur CTF sur Aquarius. OpTic s’est rallié aux matchs deux et trois. Les garçons en vert ont remporté Team Slayer sur Bazaar 50-45 et Oddball sur Recharge 2-1. Cloud9 a répondu avec une victoire de 250-49 sur Streets Strongholds. Le cinquième match est revenu à Team Slayer sur Live Fire, et c’était le jeu de n’importe qui.

OpTic a tenu bon jusqu’au bout. Lucid était sans doute le MVP de l’équipe. Il a terminé le cinquième match avec un K/D de 17-11 tandis que Trippy a remporté la victoire décisive. C’était serré, mais OpTic a terminé la réinitialisation du bracket avec une victoire de 50-49. Le dos de Cloud9 était contre le mur alors que l’élan tournait en faveur d’OpTic.

Réinitialisation de la grande finale

C’est ça! @OpTic/@Envy sont votre coup d’envoi #HaloInfinite @HCS Raleigh Open Champions ! 🏆@aPureGangster @iGotUrPistola @Lucid_TW @TriPPPEY @Lunchbox #GreenWithEnvy #brickbybrick pic.twitter.com/aq9EvLmn57 – Halo Esports #HCS (@HCS) 22 novembre 2021

Les deux équipes ont inversé les rôles dans un sens pour commencer le meilleur des cinq de la réinitialisation de la grande finale. OpTic a remporté le premier match avec un score convaincant de 250-149 sur Recharge Strongholds. Cloud9 s’est ressaisi malgré une certaine perte de vitesse, remportant Team Slayer sur Streets 50-45 et CTF sur Aquarius 2-0. OpTic a affronté une élimination avant le cinquième match – Oddball on Live Fire.

Pistola, aPG, Lucid et Trippy ont remporté une victoire serrée 2-1 sur Oddball, ce qui signifiait qu’OpTic et Cloud9 se dirigeaient vers un cinquième match décisif. OpTic a sorti les armes en feu, établissant un énorme avantage de 30-11. L’avance s’est finalement améliorée à 45-19 avant qu’OpTic ne ferme la porte, mettant fin à la course de Cloud9 avec une victoire de 50-21 sur Bazaar Team Slayer. Ces deux équipes ont livré le battage médiatique avec un marathon absolu jusqu’à la fin, mais OpTic Gaming a prospéré sous la pression.

Voici les scores de la Grande Finale terminés :

Jeu un – CTF sur Aquarius : C9 sur OpTic 3-2 Jeu deux – Slayer sur Bazaar : OpTic sur C9 50-45 Jeu trois – Oddball sur Recharge : OpTic sur C9 2-1 Jeu quatre – Bastions dans les rues : C9 sur OpTic 250 -49 Game Five – Slayer on Last Fire : OpTic sur C9 50-49

Réinitialiser

Jeu 1 – Strongholds on Recharge : OpTic sur C9 250-149 Game Two – Slayer on Streets : C9 sur OpTic 50-45 Game Three – CTF sur Aquarius : C9 sur OpTic 2-0 Game Four – Oddball on Live Fire : OpTic sur C9 2-1 Game Five – Slayer on Bazaar : OpTic sur C9 50-21

Points finaux

1er : OpTic Gaming (aPG, Pistola, Trippy & Lucid) 3 000 points HCS 4v4 2ème : Cloud9 (SStelluR, Renegade, Pznguin & Eco) 1 800 points HCS 4v4 3ème : Sentinels (LethuL, SnakeBite, Royal2 & Frosty) 1 320 points HCS 4v4 4ème : Pionniers GG (SuperCC, Druk, SoulSnipe & Taulek) 1 080 points HCS 4v4 5e-6e : eUnited/Infernal 960 points HCS 4v4

La route vers le HCS Raleigh se poursuit le week-end prochain avec une autre série ouverte. Il faudra voir ce qui change d’ici là. Vous pouvez parier qu’avec tous les yeux rivés sur Halo Infinite, les équipes sont plus incitées que jamais à corriger leurs erreurs.

Image caractéristique : HCS